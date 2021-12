3 Tahun Beruntun, Lagu Natal Mariah Carey Ada di Puncak Billboard

Prestasi lagu All I Want For Christmas Is You

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Mariah Carey dijuluki Ratu Natal. Foto: AP Photo?

Pencapaian Mariah Carey

Lagu Natal yang masuk Top 10 Hot 100

(SYN)

Jakarta: Mariah Carey kembali mengukuhkan statusnya sebagai Ratu Natal untuk tahun ini. Lagu All I Want For Christmas Is You kembali masuk tangga lagu Billboard per 1 November 2021.Per 20 Desember 2021, Billboard mengkonfirmasi bahwa lagu tersebut mencapai posisi puncak tangga lagu Billboard Hot 100 untuk tiga tahun berturut-turut. Artinya, All I Want For Christmas Is You memasuki pekan keenam berada di No. 1.Sebagai informasi, All I Want For Christmas Is You adalah lagu pertama yang berada di puncak tangga lagu selama tiga tahun beruntun di momen Natal. Lagu ini pertama kali berada di top chart pada tahun 2019, 25 tahun setelah rilis pada tahun 1994.Dilansir dari PopCrush, Mariah Carey memecahkan dan memperpanjang beberapa rekor Hot 100 dengan penempatan All I Want For Christmas Is You.Setelah mencapai minggu keenamnya, All I Want For Christmas Is You juga memperpanjang durasinya sebagai lagu liburan dengan pekan terbanyak sebagai Nomor 1 di Hot 100. The Chipmunk Song oleh David Seville & the Chipmunks berada di urutan kedua tempat dengan empat minggu.All I Want For Christmas Is You menjadi lagu ke-19 milik Mariah Carey yang pernah menjadi No. 1 Hot 100 pada tahun 2019. Diva bersuara masif ini menjadi chart topper terbanyak di antara artis solo. Satu-satunya grup yang memiliki rekor lebih baik darinya adalah The Beatles dengan 20 lagu yang peringkat No. 1 Hot 100.Lagu All I Want For Christmas Is You membawa Mariah Carey menjadi artis pertama yang memiliki lima lagu bertahan kuat di posisi puncak selama enam minggu atau lebih.Mariah Carey juga memperpanjang rekor pribadinya selama berminggu-minggu di posisi teratas. Ikon We Belong Together telah menghabiskan 85 pekan di puncak Hot 100. Rihanna mengikuti di posisi kedua dengan 60 pekan.Baca: Tak Akur, Mariah Carey Jual Rumah Ibunya Rp10 Miliar Tahun ini All I Want For Christmas Is You menghadapi persaingan ketat dengan Easy On Me karya Adele. Lagu tersebut meluncur ke posisi No. 3 setelah Rockin' Around The Christmas Tree (Brenda Lee) di chart pekan ini.Beberapa lagu Natal lainnya menyerbu Top 10 adalah Jingle Bell Rock (Bobby Helms) berada di No. 4, A Holly Jolly Christmas (Burl Ives) di No. 5, It's The Most Wonderful Time of the Year (Andy Williams) di No. 7, dan Last Christmas (Wham!) di No. 9.