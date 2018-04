Putri Kurt Cobain Coba Bermusik

Putri pasangan musisi Kurt Cobain dan Courtney Love, Frances Bean Cobain mencoba merambah dunia musik. Memang, butuh waktu lama bagi Frances untuk bisa terjun di industri ini sebab ayahnya memiliki pamor besar di musik kancah internasional.Wanita berusia 24 tahun tersebut untuk pertama kalinya menunjukkan bakat bernyanyi dalam beberapa bulan terakhir melalui akun media sosial. Ia mencoba menyanyikan lagu a capella The Middle karya Jimmy Eat World dan Hallelujah karya Leonard Cohen yang dibagikan melalui akun Instagram.Dalam waktu dekat, Frances dikabarkan akan merilis lagu tanpa judul karyanya melalui video yang diunggah dalam akun Intagram. Lagu tanpa judul tersebut diakui sebagai karya miliknya.Dilansir dari Consequence of Sound, Frances membagikan sepenggal lirik lagunya:"I think I saw you when I was small/ I think I found you/ A penny for your good thoughts/ I think I found you/Jesus hangs in your place on the cross/ All these hinges become unscrewed/ Heaven knows it was a cage on earth."“Stable sable sold her heart/ No one asks her why she hides in a basket in her house in a box/ Find a fiend who reigns supreme in May/ Fast enough for blooming buds to lay their egg.”Dalam keterangan tertulis di Instagram (yang kini telah dihapus), Frances mengungkapkan kegelisahanannya yang tak pandai bermain gitar dengan kuku panjang.Ia bahkan mencurahkan isi hatinya yang tak memiliki layar televisi sehingga dipaksa menghabiskan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan melakukan hal baik untuk kesehatan jiwa.Postingan tersebut kabarnya telah dihapus, tetapi cuplikan tersebut masih dapat disaksikan melalui saluran YouTube.Tepat pada 5 April 1994 waktu Amerika atau 6 April 1994 waktu Indonesia, pentolan band Nirvana Kurt Donald Cobain meninggal dunia di usia 27 tahun.Menandai 24 tahun kepergian sang legenda, akun Twitter Nirvana mengunggah foto sang legenda yang diambil oleh Michael Levine, dengan keterangan tertulis, "Dear Kurt— Kami merindukan kamu."Beberapa warganet turut memberikan penghormatan melalui tagar #KurtCobain.(ELG)