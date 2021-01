Jennifer Lopez Tampil Menyentuh di Pelantikan Joe Biden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jennifer Lopez memberikan penampilan yang menyentuh saat bernyanyi di pelantikan Joe Biden - Kamala Harris. Ia tampil usai Lady Gaga menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat.Juga tepat setelah Kamala Harris mengungkapkan janjinya sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat. Jennifer Lopez menyanyikan lagu berjudul This Land is Your Land dan America The Beautiful.J-Lo, sapaannya, juga menyisipkan pesan dalam bahasa Spanyol, yakni justicia para todos. Dalam Bahasa Indonesia, pesan tersebut bermakna, kebebasan dan keadilan untuk semua orang. Kemudian, ia mengakhiri penampilannya.Sebelumnya, Jennifer berada di D.C., dan menyempatkan diri untuk mengunjungi Gedung Capitol. Dia juga berfoto dengan sejumlah pria dan wanita pemberani yang bertugas mengamankan area pelantikan.Selebritas ini pun membagikan fotonya kepada banyak penggemarnya melalui akun Instagram miliknya. Selaras dengan julukannya sebagai selebritas yang memperjuangkan keadilan di Amerika, ia menyatakan ingin menghormati pria dan wanita pemberani itu atas pengorbanan mereka."Suatu kehormatan untuk menghabiskan beberapa saat dengan pria dan wanita pemberani ini. Terima kasih atas layanan dan pengorbanan Anda," tulis J-Lo sebagai caption foto tersebut."Aku menghormatimu hari ini dan setiap hari. Besok aku bernyanyi untukmu dan semua orang Amerika," tambahnya.Kini, Joe Biden resmi menjadi Presiden AS ke-46 bersama pasangannya, Wakil Presiden AS Kamala Harris. Mereka menang dalam pemilihan presiden setelah mengalahkan pasangan Donald Trump - Mike Pence.Sejumlah selebritas ternama hadir dalam pelantikan mereka, di antaranya Jennifer Lopez, Lady Gaga, Garth Brooks, Bruce Springsteen, John Legend, Foo Fighters, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, dan Demi Lovato.(ELG)