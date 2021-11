Kalahkan Justin Bieber, Jon Batiste Peraih Nominasi Terbanyak Grammy Awards 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pemain keyboar jazz Jon Batiste mendapatkan 11 nominasi di Grammy Awards 2022 . Hal itu menjadikannya sebagai peraih nominasi terbanyak di ajang penghargaan musik tersebut.Jon Batiste merupakan seorang musisi dan juga direktur musik acara talk-show “The Late Show with Stephen Colbert”. Ia memperoleh 11 nominasi Grammy Awards 2022 untuk album miliknya We Are dan juga untuk album soundtracknya di film Soul.“WOW!! Terima kasih Tuhan!! Saya mencintai SEMUA ORANG! Dan sangat berterima kasih kepada kolaborator dan leluhur saya,” tulis Batiste dalam akun Instagram resmi miliknya @jonbatiste.Sebanyak 11 nominasi tersebut mencakup beberapa genre musik, mulai dari R&B, Jazz, American Roots, Klasik, dan Musik Video. Rincian nominasi yang diraih oleh Batiste yaitu, Record of The Year, Album of The Year, Best Traditional R&B Performance, dan Best R&B Album.Lalu ada Best Improvised Jazz Solo, Best Instrumental Album, Best American Roots Performance, Best American Roots Song, Best Score Soundtrack for Visual Media, Best Contemporary Classical Composition, dan Best Music Video.Sementara itu, Justin Bieber , Doja Cat, dan H.E.R. menduduki posisi kedua dalam pemegang nominasi terbanyak di Grammy Awards 2022. Masing-masing dari para penyanyi dan Rapper tersebut meraih delapan nominasi dalam kategori yang berbeda.Selanjutnya terdapat Billie Eilish dan Olivia Rodrigo yang meraih tujuh nominasi Grammy Awards 2022. Keduanya akan bersaing dalam kategori Record of The Year, Album of The Year, Song of The Year, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album, dan Best Music Video.