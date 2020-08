Makna Lagu Kolaborasi Dipha Barus dan Cade

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi asal Amerika Cade menjadi kolaborator Dipha Barus di singel Down. Singel Down akan diluncurkan pada 14 Agustus 2020.Pengerjaan singel Down dilakukan bersama Dipha Barus saat bertemu di Los Angeles, California. Musisi berusia 23 tahun itu menceritakan makna di balik singel Down."Tema ini terinpirasi dari hubungan yang aku jalani, aku putus dengan kekasihku kemudian kami kembali bersama," terang Cade dalam jumpa pers virtual, Rabu 12 Agustus 2020."Secara keseluruhan itu tentang, kita tidak perlu terlalu memaksakan yang kita miliki sekarang, cukup saling menikmati kasih sayang yang kita miliki," terangnya.Pengerjaan lagu Down terjadi secara natural. Dipha Barus meramu musik Down sehari sebelum bertemu dengan Cade di LA pada Januari 2020. Sebelumnya, Dipha Barus dan Cade bertukar pesan melalui Instagram ketika Cade manggung di We The Fest.Dipha Barus dan Cade sama-sama dinanungi Ultra Records, label dengan artis kenamaan Calvis Harris, Omi, Steve Aoki, juga Kygo. Berkolaborasi dengan Dipha Barus membuat Cade merasakan musik sebagai bahasa universal yang menyatukan orang dari belahan dunia berbeda."Dari pertemuan itu kami menghasilkan lagu yang sangat natural. Aku rasa itu keindahan dari musik, dua orang dari tempat berbeda, pengalaman berbeda, lalu berkolaborasi," terangnya.Dipha Barus meramu singel Down dengan kembali melakukan pendekatan house music. Dipha melibatkan bebunyian rindik Bali dari sampel yang direkam sekitar tahun 2015-2016. Bebunyian itu sempat disematkan dalam singel pertama Dipha Barus, No One Can Stop Us."House music adalah cinta pertamaku saat di bangku sekolah dan itulah akar musikku. Senang rasanya kembali ke akar," ujar Dipha Barus.(ELG)