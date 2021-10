3 Tahun Menang Grammy Award, PJ Morton Rilis Single Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Lagu baru dari dunia musik internasional kembali bergema. Kali ini, musisi asal Amerika, PJ Morton, merilis single yang berjudul "Please Don't Walk Away".Single R&B dan soul terbaru itu menandai rilisan solo pertama Morton sejak memenangkan Penghargaan Grammy 2021 untuk Album Gospel Terbaik. Hal itu merupakan kemenangan Grammy ketiga berturut-turut dalam tiga tahun."Please Don't Walk Away" memiliki instrumen piano dan bass yang halus, dipadukan dengan musik yang tenang. Emosi di lagu ini pun tercipta dalam harmoni yang syahdu.Lagu ini bercerita tentang renungan seseorang yang telah mengakhiri sebuah hubungan. Penampilan vokal dari PJ Morton dan lirik yang selalu jujur, masih ditampilkan dalam lagu terbarunya.Penampilan itu merupakan ciri khas dari lagu-lagu R&B romantis yang pernah ia rilis sebelumnya. Di antaranya, "Say So", "How Deep Is Your Love", "First Began", dan masih banyak lagu lain yang membuatnya menjadi salah satu artis yang paling diakui dan dicintai dalam musik soul kontemporer."'Please Don't Walk Away' tercipta ketika seorang lelaki bisa jujur dan bersedia menjadi rentan dalam musik. Hal itu datang dari tempat yang nyata ketika saya pikir saya akan kehilangan cinta dalam hidup saya," ujar PJ Morton dalam siaran pers."Saya baru saja merasakan perasaan itu. Dan seperti yang terjadi kadang-kadang, sesuatu yang indah datang dari sesuatu yang tragis," tambahnya.Selain memenangkan Grammy, dia juga mendapatkan beberapa nominasi NAACP Image, Dove, dan Stellar Award. PJ Morton pun telah melanjutkan rangkaian kolaborasi, kreativitas, dan perubahan tertinggi sepanjang tahun 2021.Selama beberapa bulan terakhir, ia telah memperjuangkan bakat yang muncul melalui Morton Records miliknya, label dan residensi berkelanjutan di Universitas Dillard. Tentunya, sembari mengumpulkan ribuan dollar melalui streaming langsung baru-baru ini yang disalurkan sebagai bantuan bencana Badai Ida di kota kelahirannya di New Orleans.Di sisi lain, PJ Morton telah bermain di tempat-tempat seperti Wrigley Field dan Fenway Park di belakang LP terbaru Maroon 5. Dia juga muncul di episode terbaru GQ's The Breakdown, American Idol, Song Exploder dan banyak lagi.Di Indonesia, lagu-lagu PJ Morton sering kali dicover oleh musisi ternama Tanah Air, seperti Yura Yunita, Dira Sugandi, dan lain sebagainya. PJ Morton juga sempat berkolaborasi dengan Vidi Aldiano lewat single "I Can’t Wait x Tak Bisa Bersama".