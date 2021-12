Tom Morello Rilis Album Baru, The Atlas Underground Flood

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gitaris Tom Morello merilis album baru bertajuk The Atlas Underground Flood. Menariknya, album baru ini dirilis tak lama setelah Tom merilis album The Atlas Underground Fire. Album baru Tom secara resmi dirilis pada Sabtu, 4 Desember 2021.The Atlas Underground Flood bersisi 12 track, menghadirkan kolaborasi Tom bersama sejumlah nama besar, antara lain Nathaliel Rateliff, Jim Jones, IDLES, Ben Harper, Alex Lifeson, X Ambassadors, Berns Courntney, Machester Orchestra, Andrew McMahon in the Wilderness, dan Kirk Hammett.“The Atlas Underground Flood bagi saya adalah penyelesaian dari apa yang telah dimulai pada The Atlas Underground Fire. Fire dan Flood untuk saya layaknya album London Calling dari The Clash, milik saya sendiri. Sebagai orang yang mengagumi The Clash pada momen puncak mereka, saya berusaha membuat sebuah double album di mana kepentingan atau ide artistik tidak terhalang — atau bahkan, tidak lebih penting — daripada genre musiknya. Saya bertujuan untuk membentuk sebuah visi terpusat yang dikurasi dengan baik untuk menyatukan semua ambisi musikal yang tak kenal takut, liar, dan luas secara sonik, bersama para kolaborator yang luar biasa. Dan tentu saja, akan ada banyak solo gitar,” kata Tom, dilansir dari keterangan pers.The Atlas Underground adalah proyek album trilogi solo Tom Morello. Proyek ini dimulai dari album The Atlas Underground yang dirilis pada 2018, disusul The Atlas Underground Fire pada Oktober 2021, dan kemudian The Atlas Underground Flood.Daftar lagu The Atlas Underground Flood:1. "A Radical in the Family" (feat. San Holo)2. "Human" (feat. Barns Courtney)3. "Hard Times" (feat. Nathaniel Rateliff, Jim Jones, and Chipotle Joe)4. "You'll Get Yours" (feat. X Ambassadors)5. "I Have Seen the Way" (feat. Alex Lifeson, Kirk Hammett, and Dr. Fresch)6. "The Lost Cause" (feat. Manchester Orchestra)7. "The Maze" (feat. Andrew McMahon in the Wilderness)8. "Ride At Dawn" (feat. BreakCode)9. "Raising Hell" (feat. Ben Harper)10. "The Bachelor" (feat. IDLES)11. "Parallels" (feat. Jim James)12. "Warrior Spirit" (feat. Rodrigo y Gabriela)