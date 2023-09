Lirik dan Makna Lagu 'Somebody' D.O. EXO Beserta Terjemahannya

Lirik Lagu "Somebody" - D.O. EXO



Advertisement

(ELG)

Do Kyung-soo atau dikenal dengan D.O. EXO, telah merilis album mini keduanya yang bertajuk Expectation, pada Senin, 18 September 2023. Album tersebut memiliki lagu utama yang berjudul "Somebody", simak lirik dan maknanya di bawab ini.Album mini Expectation memiliki tujuh lagu di dalamnya, yang salah satunya berjudul "Somebody". D.O. menampilkan berbagai emosi dalam lagu-lagu tersebut.Lagu "Somebody" yang dinyanyikan oleh D.O. EXO bercerita tentang seseorang yang mengingat kembali kenangan manisnya di masa lalu. Orang itu juga masih menyimpan perasaan yang sama meski waktu terus berjalan.eonjengabuteo(Dari beberapa waktu)geobi manhajin geot gata(Aku merasa semakin takut)jakkuman naega anin(Itu tetap bukan aku)naega doeneun gibun(Aku merasa seperti itu)naege sarangiran(Apa itu cinta bagiku)yeonghwa gatji anha always(Ini tidak seperti film selalu)eojjeomyeon maebeon(Mungkin setiap saat)majji anhneun nunnopireul(Ketinggian mata yang tidak cocok)gyesok majchuryeogo(Untuk terus menebak)honja aesseun geoji(Aku bekerja keras sendirian)geuge mameul swipge(Itu membuat hatiku terasa lebih mudah)jichige haessdeon geot gatgin hae(Menurutku itu membuatku lelah)I want somebody(Aku ingin seseorang)georeumi deodigin haedo(Meski langkahku lambat)I want somebody(Aku ingin seseorang)tteugeopge tajin anhdeorado(Meski tidak panas membara)modeun nae bangsikdeuri(semua jalanku)da dabin deusi(Seolah semuanya adalah jawabannya)tto gamanhi nae soneul jabajuneun(Dan kamu diam-diam memegang tanganku)nae mamsoge nugunga(seseorang di hatiku)dagawa jugil barae(Aku harap kamu mendekat)I love you, I love you(Aku sayang kamu, aku cinta kamu)I love you, I love you(Aku sayang kamu, aku cinta kamu)nugunga nareul(Seseorang aku)deuryeodaboryeogo hamyeon(Jika kamu mencoba untuk melihat ke dalamnya)deo isang gamchul saenggak eopseo(Aku tidak ingin menyembunyikannya lagi)nado ijen(Sekarang aku juga)naranhi nae yeopeuro(berdampingan di sampingku)waseo seojundamyeon(Jika kamu datang dan berdiri)hamkke georeulge(Mari kita berjalan bersama)I want somebody(Aku ingin seseorang)georeumi deodigin haedo(Meski langkahku lambat)I want somebody(Aku ingin seseorang)tteugeopge tajin anhdeorado(Meski tidak panas membara)modeun nae bangsikdeuri(semua jalanku)da dabin deusi(Seolah semuanya adalah jawabannya)tto gamanhi nae soneul jabajuneun(Dan kamu diam-diam memegang tanganku)nae mamsoge nugunga(seseorang di hatiku)dagawa jugil barae(Aku harap kamu mendekat)I love you, I love you(Aku sayang kamu, aku cinta kamu)I love you, I love you(Aku sayang kamu, aku cinta kamu)I want somebody(Aku ingin seseorang)somebody who lovet me(seseorang yang mencintaiku)nae maeumsok gipeun goskkaji(Sampai ke lubuk hatiku yang terdalam)nae sarangui bangsikdeulkkaji(Bahkan caraku mencintai)nae geudaerol(Cintaku haha)I want somebody(Aku ingin seseorang)somebody who lovet me(seseorang yang mencintaiku)nae maeumsok geurimjakkaji(Bahkan bayangan di hatiku)nae sarangui pyohyeondeulkkaji(Bahkan ekspresi cintaku)da arajul(Kamu akan tahu segalanya)I want somebody(Aku ingin seseorang)georeumi deodigin haedo(Meski langkahku lambat)I want somebody(Aku ingin seseorang)tteugeopge tajin anhdeorado(Meski tidak panas membara)modeun nae bangsikdeuri(semua jalanku)da dabin deusi(Seolah semuanya adalah jawabannya)tto gamanhi nae soneul jabajuneun(Dan kamu diam-diam memegang tanganku)nae mamsoge nugunga(seseorang di hatiku)dagawa jugil barae(Aku harap kamu mendekat)I love you, I love you(Aku sayang kamu, aku cinta kamu)I love you, I love you(Aku sayang kamu, aku cinta kamu)