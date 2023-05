Empat Momen Menarik Sheila on 7 di Resepsi Pernikahan Jessica Mila & Yakup Hasibuan

1. Bawakan 11 lagu





2. Mila dan Yakup ikut joget hingga naik ke panggung

3. Duta ceritakan momen Mila jadi bintang video klip Sheila on 7

4. Sheila on 7 foto bersama pengantin di pelaminan

Sheila on 7 jadi bintang tamu spesial di acara resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan di Hotel Raffles Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2023. Sheila on 7 tampil membawakan lagu-lagu terbaiknya sejak sekitar pukul 10 malam.Berikut rangkuman momen menarik penampilan Sheila on 7:Duta, dkk, memulai penampilan dengan salah satu lagu andalan, "Bila Kau Tak di Sampingku". Para tamu undangan dan juga pasangan pengantin pun bernyanyi bersama. Suasana acara resepsi berlangsung hangat diiringi tembang-tembang cinta andalan Sheila on 7.Sheila on 7 semula hanya membawakan 10 lagu, namun teriakan para tamu undangan yang meminta mereka untuk membawakan lagu tambahan membuat Duta, dkk, luluh.Adapun daftar lagu yang dibawakan yaitu, "Bila Kau Tak di Sampingku", "Hari Bersamanya", "Terlalu Singkat", "Itu Aku", "Kita", "J.A.P", "Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki", "Pemuja Rahasia", "Dan", "Sebuah Kisah Klasik", dan "Film Favorit".Saat Sheila on 7 membawakan lagu "Kita", Mila dan Yakup nampak tak kuasa menahan diri untuk bernyanyi sekaligus berjoget. Mereka pun meladeni para tamu undangan yang hendak bersalaman sambil berjoget.Sebelum lagu "Kita" berakhir, Mila dan Yakup berjalan turun dari pelaminan kemudian menghampiri bibir panggung tempat Sheila on 7 tampil. Hingga akhirnya ketika "Pemuja Rahasia" dibawakan, Mila dan Yakup pun naik ke atas panggung.Usai membawakan "Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki", Duta mengenang momen dimana Jessica Mila menjadi bintang video klip Sheila on 7. Duta mengungkapkan bahwa saat itu, Mila masih berusia 5 tahun."Lagu berikutnya lagu yang mempertemukan Sheila on 7 dan Dek Mila saat itu," ucap Duta sebelum menyanyikan "Pemuja Rahasia"."Jadi jangan berpikir saat itu Mila kelas 5 SD, berarti Sheila sekarang umur berapa," lanjut Duta sambil tertawa.Seusai penampilan Sheila on 7, Mila dan Yakup meminta personel band asal Yogyakarta itu untuk ikut naik ke pelaminan dan berfoto bersama. Namun, momen lucu sempat terjadi ketika segerombolan ibu-ibu tiba-tiba naik ke pelaminan untuk berfoto bersama Mila dan Yakup.Sang MC pun berulang kali meminta waktu agar Sheila on 7 bisa berfoto terlebih dahulu dengan pasangan pengantin. Setelah menunggu, akhirnya mereka pun berfoto bersama.