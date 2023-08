Agensi Buka Suara Usai Lagu 'Seven' Jungkook BTS Dituduh Plagiat

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lagu terbaru Jung-kook yang bertajuk "Seven" telah mendapatkan tuduhan plagiarisme dari komposer lagu "Time Of Mask" yang dipopulerkan oleh Fin.K.L. Pihak agensi pun memberikan tanggapannya.Melansir dari Koreaboo, ada sebuah tuduhan yang diajukan kepada Andrew Watt, Jon Bellion, Henry Walter, Theron Makiel Thomas, dan Latto, serta penulis dan komposer “Seven”. Tuduhan itu mengklaim bahwa mereka meminjam urutan skala tangga nada yang sama dari lagu "Time of Mask" milik Fin.KL.Yang Joon-young merupakan komposer yang melaporkan tuduhan itu. Ia juga telah meneruskan permintaan evaluasi rangkaian skala “Seven” kepada produser di label yang menaungi BTS, yakni HYBE Labels.Meskipun begitu, pihak label menyatakan bahwa masalah tersebut tidak dapat diselesaikan saat ini. Hal itu karena produser Bang Si-hyuk sedang dalam perjalanan bisnis ke Amerika Serikat.Pada Selasa, 22 Agustus 2023, perwakilan dari Big Hit Music telah memberikan komentar tentang masalah itu. Big Hit Music mengatakan bahwa klaim hak cipta terhadap lagu "Seven" tidaklah benar."Klaim pelanggaran hak cipta terhadap lagu 'Seven' milik Jung-kook tidak benar," kata Big Hit Music.Menurutnya, lagu "Seven" diciptakan melalui kolaborasi antar komposer. Lagu tersebut tidak ada hubungannya dengan lagu lain."Lagu 'Seven' diciptakan melalui kolaborasi lima komposer luar negeri. Ini adalah produk kreatif yang sama sekali tidak berhubungan dengan sebuah lagu yang dirilis 24 tahun yang lalu di Korea Selatan, seperti halnya klaimnya," kata Big Hit Music."Label tersebut ingin menekankan bahwa klaim sepihak tersebut tidak sesuai dengan standar apa pun untuk menentukan pelanggaran hak cipta, seperti kesamaan substansial atau orisinalitas," lanjutnya.