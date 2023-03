NewJeans Debut Tampil Di Festival Musik Amerika Lollapalooza 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

NewJeans, girl group asal Korea Selatan yang sedang naik daun ini bakal menjadi grup K-Pop wanita pertama yang akan manggung di festival musik ternama di Amerika, Lollapalooza.Walau debutnya belum lama yakni 1 Agustus 2022, NewJeans jadi salah satu girl group K-Pop di bawah naungan Hybe Labels. Album debutnya terjual sebanyak 311 ribu keping pada minggu pertama perilisan. NewJeans sendiri terdiri dari lima anggota yakni Minji,Hanni,Danielle,Haerin dan Hyein. Lagu-lagu karya NewJeans banyak berfokus pada tema pertemanan dan kisah cinta ringan khas remaja.Lewat akun resmi instagram @lollapalooza, festival musik tersebut telah mengungkap lineup musisi papan atas diantaranya akan menghadirkan Sabrina Carpenter, The 1975, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Tomorrow X Together dan Karol G sebagai headliner."Lolla 2023 ????? ?Presale begins 3/23 at 10am CT. Sign up to gain access to 4-Day Tickets at lollapalooza.com?A public on-sale will follow for any remaining tickets.," tulis akun Lollapalooza di Instagram.Bagi TXT( Tomorrow X Together) dan NewJeans selaku group yang sama berasal dari Korea Selatan, kesempatan untuk tampil di Lollapalooza merupakan momentum penting dalam karier keduanya dan sebagai bukti meningkatkan daya tarik global untuk K-POP. Festival Lollapalooza 2023 akan digelar mulai 3-6 Agustus di Grant Park Chicago.(Natania Rizky Ananda)