Musisi Asal Padang Brian Rahmattio Rilis Album Perdana

Musisi asal Padang, Brian Rahmattio, merilis album debut berjudul Forever In Your Eyes. Judul ini diambil dari salah satu judul single dalam album.Mengusung genre indie pop, Brian menulis lagu-lagunya dalam bahasa Inggris. Dalam pengerjaan lirik, dia dibantu teman bernama Cindy Permata Sari. Album debut Forever In Your Eyes total berisi delapan lagu, yaitu "Bad Days," "It's Okay Nevermind," "Self Healing," "I'm Not Okay," "Forever in Your Eyes," "Welcome Home," "Let me stay," "West Sumatra."Meski baru memulai karier pada 2021, Brian telah mengecap sejumlah panggung di Jakarta, antara lain dalam festival musik Pestapora, dan tampil di M Bloc.Brian juga tengah menyiapkan tur album debutnya di beberapa kota besar.