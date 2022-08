Teruskan Jejak Krisdayanti, Amora Lemos Resmi Dikontrak Sony Music

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Amora Lemos, putri pasangan Krisdayanti dan Raul Lemos resmi menandatangani kontrak dengan salah satu label music ternama di Indonesia yaitu Sony Music.Melalui akun Instagram-nya, Krisdayanti mengabadikan momen saat mendampingi Amora bersama Raul Lemos saat menandatangani kerja sama dengan Sony Music. Terlihat raut kebahagiaan di wajah kedua orang tuanya itu, bahkan Raul Lemos terlihat tak mampu menahan tangis, melihat sang anak akan meneruskan bakat ibunya, Krisdayanti."Sore ini menjadi hari yang menarik. Bagaimana Amora mengidolakan penyanyi dunia @adele dan @madisonbeer dari label rekaman @sonymusic, dan Amora per hari ini menjadi penyanyi profesional dengan kerjasama di label musik yang sama @sonymusicid di usianya yang terbilang sangat muda! Terima kasih," tulis Krisdayanti dalam unggahan Instagram pribadinya.Dalam unggahan tersebut, Amora juga terlihat sangat bahagia dalam langkah awalnya itu. Sebagai orangtua, Krisdayanti mengungkapkan bahwa langkah yang diambil Amora bukan karena desakan orang tua melainkan karena bakat yang dimiliki Amora."Langkah awalmu Amora, kamu dipilih bukan karena kami orang tuamu. Silahkan menikmati prosesnya dan berjuanglah! Bismillahirrahmanirrahim," lanjut Krisdayanti.Pada unggahan tersebut banyak warganet hingga sejumlah selebritas tanah air memberikan komentar. Terlihat juga Kakak Krisdayanti, Yuni Shara memberikan ucapan selamat kepada keponakannya itu.“Waaah, penyanyinya Sony Music,” tulis Yuni Shara dalam Instagram Stories-nya."Congrats Amora. Sukses Ya, the next Diva. Demmm I Love Ur Voiceee," ungkap Tina Toon dalam unggahan Krisdayanti."Congrats Amora sayang," tulis Ussy Sulistiawaty.“Selamat untuk Amora yang mewarisi suara merdu Mimi! Sukses and become the next Diva,” tutur Rio Motret.