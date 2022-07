Brian Kresna Putro Blak-blakan Cerita Dikeluarkan dari Sheila On 7

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Drummer Brian Kresna Putro blak-blakan bercerita tentang pemecatan dirinya oleh band Sheila On 7.Dalam video wawancara yang diunggah akun drumNDRUM di YouTube, Brian yang hadir bersama mantan drummer pertama Sheila On 7, Anton Widiastanto, mengatakan bahwa dirinya hanya diberitahu secara lisan oleh manajer tentang status dirinya."Aku kondisinya, setelah dua tahun enggak ada kepikiran apa-apa. Lagi kangen-kangennya, tiba-tiba dipanggil oleh satu orang, manajer. Ketemuan sama satu orang. Dibilangnya gini, 'Sheila On 7 belum tahu mau lanjut lagi kapan, tapi nanti kalau lanjut enggak bisa sama kamu.' Aku bingung apa gue dipecat, atau disuruh keluar," tukas Brian.Brian yang telah bergabung dengan Sheila On 7 sejak album 507 (2006), menyayangkan bahwa keputusan itu terjadi tanpa melalui proses diskusi yang melibatkan dirinya sebagai anggota band."Kalau aku menyayangkan caranya. 18 tahun itu enggak sebentar. Harapannya, mau seburuk apapun kalau gue punya salah bisa ngobrol, duduk bareng. Hal itu enggak pernah terwujud. Sampai gue keluar, gue enggak pernah diskusi bareng-bareng sama band gue komplet," sesal Brian.Saat ditanya lebih jauh oleh Yoiqball selaku pembawa acara, Brian juga mengungkapkan upayanya bertemu para personel Sheila On 7 tak mendapat respons yang baik."Gue beberapa kali ke Jogja, gue berusaha ketemu tetapi responsnya enggak bagus. Enggak pernah bisa ketemu. Pertama kali ketemu setelah dua tahun itu (langsung dikeluarkan)," kisah Brian.Sheila On 7 sendiri kini telah aktif kembali setelah dua tahun tanpa panggung. Tampil di Jogja VolksWagen Festival, di Candi Prambanan, pada Minggu, 17 Juli 2022, Sheila On 7 hadir bersama drummer Bounty Ramdhan."Yang satu ini anaknya idola saya, tepuk tangan buat Bounty Ramdhan pada drum," ujar Duta di atas panggung.Sejauh ini, belum ada konfirmasi resmi dari Sheila On 7 terkait sebab dipecatnya Brian, dan juga apakah mereka memiliki drummer baru atau tidak.