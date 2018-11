Konser Penuh Dansa Bersama Franz Ferdinand

Grup musik dance punk asal Glasgow, Franz Ferdinand menyajikan aksi panggung enerjik saat tampil di Jakarta.Band yang kini digawangi Alex Kapranos, Bob Hardy, Paul Thomson, Julian Corrie, dan Dino Bardot tampak berdansa sejak menit pertama. Aksi panggung dibuka dengan Glimpse of Love"Terima kasih. Selamat malam. Kami Franz Ferdinand. Kami dari Glasgow. Senang rasanya bisa kembali ke sini," papar Alex dari panggung Tennis Outdoor Senayan, GBK, Jakarta Pusat, Jumat 30 November 2018.Repertoar yang dibawakan konstan membuat penonton tak henti meloncat-loncat seperti Paper Cages, Walk Away, No You Girls."Aku melihat kalian yang ada di belakang terhalang pagar pembatas. Ayo maju saja. Penonton berlari masuk ke barisan depan," ujar Alex, dilanjutkan aksi panggungnya membawakan Evil Eye, Finally, Do You Want To?, The Dark of the Matinée.Franz Ferdinand di Jakarta (Foto: Medcom/Cecylia)Alex tampak menjadi satu-satunya personel yang aktif berinteraksi dengan penonton. "Kalian luar biasa, terima kasih banyak. Senang rasanya melihat kalian semuaansa. Membuatku ikut berguncang," paparnya dilanjutkan dengan Lazy Boy.Interaksi berlanjut, Alex memberi gimmick menarik dengan mengajak satu penonton naik pentas sebagai gitaris dadakan. Penonton beruntung itu bernama Ade."Kamu tahu kan bagaimana cara memainkan musiknya? Apakah kalian ingin mendengar lagu Michael?", ungkap Alex. Mereka lantas spontan berkolaborasi, Ade tampak begitu enerjik."Ade. Thank you! Mari kita lihat apakah gitar ini masih berfungsi?" kelakar Alex.Franz Ferdinand. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)Lagu Take Me Out, Love Illumination, Ulysses, Always Ascending, Feel the Love Go, Outsiders dibawakan runtut, kemudian Alex memperkenalkan nama-nama personel."Jakarta, di acara yang indah ini kita dikelilingi oleh orang-orang tersayang. Aku merasa dicintai. Kalian merasa dicintai. Kami bersama kalian. Sekarang kita akan lakukan satu hal bersama-sama. Ayo semua duduk. Duduk di belakang pagar," pungkas Alex.Aksi panggung Franz Ferdinand ditutup dengan singel This Fire.(ELG)