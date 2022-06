Tiket Konser Westlife di Jakarta Habis Terjual

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tiket konser Westlife “The Wild Dreams Tour 2023 Jakarta” secara resmi telah habis terjual (sold-out). Grup vokal dengan penjualan album terlaris di Inggris pada abad ke-21, Westlife, akan mengguncang Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 11 Februari 2023.“Setelah resmi menjual tiket konser Westlife The Wild Dreams Tour 2023 secara online pada hari Sabtu 28 Mei yang lalu melalui website resmi www.westlifeinjakarta.com dan melalui Super Apps Livin' by Mandiri, antusias dari para penggemar Westlife di Indonesia disambut baik. Terima kasih Puji Tuhan hari ini secara resmi tiket konsernya kami umumkan telah terjual habis atau sold out, kami mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar Westlife yang sudah begitu sabar menunggu dan membeli tiket secara online. Semoga rasa rindu yang sudah lama menunggu Westlife untuk tampil on stage lagi akan segera terwujud pada Februari tahun depan, kami sebagai penyelenggara akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan acara ini agar saat menonton dan menyaksikan Westlife The Wild Dreams Tour nanti penuh kesan dan merasakan pengalaman yang berbeda dan istimewa.”Westlife akan kembali menggebrak tahun ini, setelah tur reuni mereka memecahkan rekor dunia tahun 2019 yang menampilkan Shane, Nicky, Mark, dan Kian berhasil tampil di hadapan lebih dari 600,000 penggemar di 27 Negara. Boyband asal Irlandia ini akan mengawali konsernya pada musim panas ini dengan tampil di seluruh Inggris, termasuk pertunjukan utama yang sudah terjual habis di stadion ikonik ternama di kota London, Stadion Wembley.Pada tur konser dunia kali ini dapat dipastikan bahwa para penggemar Westlife akan mendapatkan suguhan yang lebih intim dibandingkan dengan konser-konser mereka sebelumnya. Westlife akan membawakan semua lagu-lagu hits-nya seperti "Swear It Again", "Flying Without Wings" dan "World of our Own" serta lagu-lagu andalan dari album terbaru mereka yang bertajuk "Wild Dreams."Berita mengenai tur terbaru 2022 ini merupakan penanda kembalinya Westlife dengan jadwal jadwal padat dalam rangkaian tur dunianya, menyusul kesuksesan besar album terbaru mereka yang bertajuk ‘Wild Dreams’ yang dirilis November 2021. Beranggotakan empat penyanyi tampan Shane, Nicky, Mark dan Kian telah membuktikan pada dunia bahwa Westlife merupakan boyband terbesar pada abad 21, albumnya yang telah sukses terjual lebih dari 55 juta keping di seluruh dunia dan menjadi satu-satunya grup musik yang mempunyai tujuh lagu hits No.1 di tangga lagu musik di Inggris.Westlife juga merupakan grup musik yang mempunyai single lagu terbanyak di urutan No.1 di Inggris. Secara keseluruhan Westlife mempunyai 14 single terbaik yang berada di urutan No.1 sebelum Elvis Presley dan The Beatles. Mereka telah mempunyai 33 kali album No.1 di seluruh dunia dan penjualan tiket konser terlaris lebih dari lima juta tiket konser di seluruh dunia dan masih terus berlanjut hingga saat ini.