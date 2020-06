Kevin Aprilio dan Widy Cover Lagu Kekeyi, Trending di YouTube

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dua personel Vierratale, Kevin Aprilio dan Widy membawakan ulang lagu Keke Bukan Boneka. Video ini diunggah ke YouTube pada 2 Juni 2020."Sukses selalu untuk Kekeyi," dikutip dari keterangan YouTube Kevin Aprilio & Vicy Melanie yang juga menyematkan link asli video Kekeyi.Cover lagu Kekeyi Bukan Boneka adalah dukungan dari Kevin Aprilio dan Widy untuk Kekeyi berkarya. Kevin dan Widy meminta izin kepada melalui pesan pribadi di media sosial."I will never use the word 'sis' to call / chat someone again. Lesson learned. God bless you Kekeyi (jangan ada yang bully Kekeyi ya. Saya salut sama dia. Ini buat guyonan aja. Dia juga post di IG-nya, kok)," tulis Kevin.Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka merilis video musik Keke Bukan Boneka pada Jumat, 29 Mei 2020. Video tersebut masuk dalam trending YouTube Indonesia selama beberapa hari.Hingga Jumat siang, 5 Juni 2020 lagu Keke Bukan Boneka versi Kevin Aprilio dan Widy menempati posisi ke-13 dalam daftar trending YouTube di Indonesia dengan 1,45 juta views.(ELG)