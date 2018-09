Hujan Guyur Ancol, Audio Panggung Gallant Bermasalah

Penyanyi R&B Christopher Gallant tampil di panggung utama hari kedua Hodgepodge Superfest di Ecopark Ancol, Minggu, 2 September 2018. Baru satu lagu dibawakan, Gallant dan grup musiknya terpaksa berhenti karena audio panggung yang bermasalah.Hujan sudah mengguyur rata kawasan Ancol sejak pukul 18 WIB. Seratusan lebih penonton, yang kehujanan di arena Supermusic Stage luar ruangan, sebenarnya tidak keberatan menyimak penampilan musisi asal Amerika ini. Mereka ikut menyanyikan lagu pertama Talking to Myself.Namun sekitar pukul 18.25 WIB, sambungan perangkat audio bermasalah dan suara tersendat. Masalah ternyata tidak bisa langsung diperbaiki sehingga penampilan dihentikan."Aku akan kembali," kata Gallant pamit.Hingga setengah jam, belum ada tanda-tanda pertunjukan ini akan dilanjutkan. Sementara itu, sejumlah penonton bertahan di depan panggung dengan payung dan plastik penutup kepala.Gallant adalah pria kelahiran 14 November 1991. Sejak 2014, dia telah merilis satu album penuh, satu album mini, dan beberapa singel, termasuk yang terakhir Haha No One Can Hear You dan Doesn't Matter. Salah satu nomor andalannya adalah Weight in Gold.Hodgepodge Superfest digelar selama dua hari sejak Sabtu, 1 September 2018. Sejumlah musisi lain yang tampil hari ini adalah Lil Yachty, All Time Low, Rendy Pandugo, The Hunna, The Brandals, Onar, Tayla Parx, dan Cloud Nothings.(ELG)