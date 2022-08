Salah saat Nyanyi di Istana karena Ear Monitor Eror, Naura Ayu Minta Maaf

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Naura Ayu berkesempatan menjadi salah satu penyanyi yang tampil untuk bernyanyi di Istana setelah upacara penurunan bendera pada Rabu, 17 Agustus 2022. Dirinya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk membawakan dua lagu, Bendera dan Aku Indonesia.“Alhamdulillah akhirnya selesai nyanyi di Istana,” tuturnyaMeski tak banyak yang menyadari, dirinya mengaku melakukan sedikit kesalahan pada tempo. Naura Ayu menyebut kesalahan tersebut terjadi karena sinyal ear monitor miliknya eror.“Maaf ya temen-temen di bagian awal sempet ada kesalahan karena sinyal ear monitor ku hilang jadi aku nggak bisa denger minus one ku. Jadi sempat kecepatan dan salah. Terima Kasih yang sudah nonton” tutur Naura Ayu.Naura mengaku karena suara yang tidak terdengar, dirinya tidak bisa mengikuti tempo dengan baik.“If only my ear monitor enggak mati and everyone can understand the problem. Karena its all about tempo,” ujarnya.Meski begitu, Naura Ayu tetap mendapat dukungan dan pujian dari netizen karena penampilannya. Pada perayaan HUT Kemerdekaan , Naura Ayu juga mendoakan Indonesia dan masyarakat yang merayakan.“17 Agustus doa aku untuk Indonesia semoga semakin maju dan masyarakat bisa ikut maju juga,” tandasnya.