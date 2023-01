Cokelat dan Perunggu Jadi Pembuka Konser Sheila On 7 di Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band Cokelat dan Perunggu akan menjadi penampil pembuka di konser tunggal Sheila on 7 bertajuk “Tunggu Aku di Jakarta”. Konser yang menandai comeback-nya Sheila On 7 itu akan diselenggarakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu, 28 Januari 2023.Promotor Antara Suara memastikan bahwa kehadiran Cokelat dan Perunggu akan membuat penggemar Sheila On 7 (Sheilagank) turut berdendang, bahkan sebelum Sheila On 7 tampil. Hal itu mengingat Cokelat dan Perunggu memiliki lagu-lagu yang bisa membuat penonton bernyanyi bersama.“Sehingga, sebelum Sheila On 7 tampil kita sudah punya mood yang sangat sesuai untuk melompat lebih tinggi dan memuaskan dahaga mereka yang telah menunggu Sheila di Jakarta. Apalagi keduanya diajak langsung oleh Sheila On 7,” kata CEO Antara Suara, Andri Verraning Ayu, melalui keterangan pers, Kamis, 26 Januari 2023.Cokelat memang memiliki sejarah sebagai sahabat Sheila On 7. Salah satu hits milik Cokelat, “Bendera”, diciptakan oleh Eross Chandra yang merupakan gitaris Sheila On 7. Sementara Perunggu memiliki kualitas musik dan karakter lagu yang juga mampu membuat Sheilagank jatuh hati.Selain kemeriahan yang akan dibawakan Cokelat dan Perunggu, Ayu menambahkan bahwa pihak promotor juga memberi kesempatan bagi lima musisi dari komunitas untuk tampil sebagai pembuka.“Sesuai dengan komitmen kami untuk memberikan penampilan terbaik namun tetap personal. Oleh karena itu, kami menghadirkan lima performer yang berasal dari komunitas dan menjadi pemenang activation kami bertajuk ‘Itu Aku’.”Pihak promotor berharap konser Sheila On 7 “Tunggu Aku di Jakarta” dapat berjalan dengan baik dan membuat seluruh penggemar yang hadir dapat terpuaskan dengan penampilan solo dari band legendaris tersebut.