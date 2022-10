Rizky Febian Meriahkan The Papandayan Jazz Fest 2022 Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Acara The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2022 akan menyuguhkan musisi asal Jawa Barat, Rizky Febian, untuk menyapa masyarakat Bandung pada Sabtu, 29 Oktober 2022. Rizky Febian akan tampil pada hari kedua The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2022 yang digelar selama tiga hari yakni, 28, 29, 30 Oktober 2022.Rizky Febian menjadi salah satu musisi dari genre pop yang dihadirkan dalam acara The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2022. Terlebih putra sulung dari komedian Sutisna atau akrab disapa Sule itu, merupakan putra daerah asal Jawa Barat, tepatnya dari Cimahi yang masih algomerasi dalam Bandung Raya."Hari kedua (Sabtu, 29 Oktober) ada Rizky Febian. Karena di sini jazz ada, DJ-nya ada, dan popnya ada yang diwakilin oleh Rizky Febian," ujar Marcom Manager The Papandayan Jazz Fest, Tyagita R Hermawan di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat, 28 Oktober 2022.Rizky Febian akan membawa beberapa lagu yang hits seperti "Hingga Tua Bersama", "Terlukis Indah", "Cuek" dan "Kesempurnaan Cinta". Tentunya kehadiran Rizky Febian akan menjadi magnet bagi masyarakat Kota Bandung untuk datang langsung ke The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2022Sementara itu, Tya mengaku akan ada sekitar 100 musisi yang turut tampil dalam The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2022 selama tiga hari. Selain Rizky Febian, akan ada Cakra Khan serta T Five yang akan menghibur para pecinta musik di tanah air terutama di Kota Bandung."Ada Cakra Khan juga, T Five juga. Dan tentunya musisi jazz lainnya Imelda Rosalin and Friends, Tommy Pratomo, The Groove and Rika Roeslan dan banyak lagi," bebernya.Sementara itu, Tiket TPJF terbagi menjadi dua kategori yakni Selected Stages (TP Stage, Cimanuk & HBGG) dan All Stages (TP Stage, Cimanuk, HBGG & Suagi), tiket mulai dari Rp100.000 dengan mengunjungi website www.tpjazzfest.com dan Instagram @tpjazzfest."Untuk penonton harus memenuhi syarat protokol kesehatan yaitu vaksin Covid-19 minimal dosis kedua, dan tetap memakai masker selama penyelenggaraan berlangsung," ungkapnya.