BIBI Bandingkan Panas Jakarta dengan Dinginnya Korea

Label musik asal Amerika Serikat 88rising gelar konser Head In The Clouds (HITC) Jakarta pada 3 dan 4 Desember 2022, di Community Park PIK 2. Musisi asal Korea Selatan, BIBI menjadi salah satu penampil di HITC hari kedua.BIBI tampil sebagai musisi kedua yang tampil sekitar pukul 15.05 WIB. BIBI membuka penampilannya dengan lagunya yang berjudul "Blades."Saat BIBI naik ke atas panggung, sontak para penonton yang menunggu penampilan dari BIBI membuat gemuruh riuh untuk menyambut BIBI.Setelah menyanyikan lagunya, BIBI tak lupa untuk menyapa para penonton. BIBI juga menyelipkan gombalan untuk para penonton.“Apa kalian tahu bahasa korea dari ‘I love you’,” tanya BIBI di atas panggung 88rising Head In The Clouds, Community Park PIK 2, Jakarta Utara, Minggu, 4 Desember 2022Lantas para penonton langsung menjawab “Saranghae,” dalam bahasa Korea.“Sarangheyo,” jawab BIBI dalam bahas Korea yang berarti aku juga cinta kamu.Sontak jawaban dari BIBI membuat riuh gemuruh dari para penonton.Bukan hanya itu, di setiap penampilan BIBI membuat gerah para penonton dengan tariannya. Paras yang cantik asal Korea ditambah dengan tarian bersama dancernya membuat para penonton terhibur.BIBI juga mengeluh dengan cuaca di Indonesia yang panas karena berbeda dengan tempat asalnya, Korea.“Di sini sangat panas ya, di Korea dingin saat ini,” katanya.Tidak cuma mengeluh dengan cuaca, BIBI mengaku suka dengan makanan Indonesia yang pedas.“Aku suka makanan Indonesia karena pedas, seperti saya,” kata BIBI.Adapun lagu yang dinyanyikan BIBI di atas panggung antara lain "Blades," "Call Me On Weekend," "She Got It," "Binu," "Casino."Pada hari kedua festival, yaitu Minggu, 4 Desember 2022 menghadirkan musisi besutan label 88rising seperi BIBI, Rich Brian, Yoasobi, Warren Hue dan lainnya.(Raja Alif Adhi Budoyo)