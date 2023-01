Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Konser boyband Blue di Jakarta bakal semakin spesial. Pasalnya, konser ini bakal dipandu oleh Indra Bekti yang belum lama ini sakit akibat pendarahan otak.Blue bakal menggelar konser di Grand Ballroom Pullman Jakarta Central Park pada Selasa, 14 Februari 2023. Selain menjadi pembawa acara, Indra Bekti dijadwalkan memandu diputarnya lagu Indonesia Raya sebelum Blue manggung."Konser Blue jadi momen comeback teman kita, Indra Bekti, yang sempat Desember lalu jatuh sakit. Kami sudah dapat konfirmasi dari Indra Bekti, dia bakal didatangkan untuk mengisi menjadi host di momen ini. Dia bakal memandu full dari awal sampai akhir, nyanyi juga, memandu lagu Indonesia Raya," kata Managing Director Colour Asia Live, David Ananda selaku promotor acara.David kemudian menunjukkan rekaman video yang memperlihatkan Indra Bekti sedang memegang poster acara Blue di Jakarta. Dalam video itu, Indra Bekti memang belum sepenuhnya terlihat pulih, tapi dia tampak antusias kembali bekerja."Kita tunggu kamu di konser Blue, see you," ucap Indra Bekti.Indra Bekti memang sudah terikat kontrak sejak pertengahan tahun lalu untuk menjadi host konser Blue ini. Namun, peristiwa tak terduga terjadi ketika Bekti harus dilarikan ke rumah sakit lalu menjalani operasi pendarahan otak.Sadar dengan kondisi itu, David dan tim promotor tak mau memaksakan. Akan tetapi, melihat antusiasme Indra Bekti untuk kembali bekerja membuat David bersedia memberikan tempat khusus untuk suami Aldilla Jelita itu."Karena kondisi dia masih on progress recovery, enggak banyak minta macam-macam. Mungkin hanya ruangan yang nyaman buat Bekti, siapa yang mau tampil. Standar semua. Mungkin dari pihak hotel worry juga. Paling itu saja. Saya percaya Asia Colour Live. Yang aneh cuma satu dia bilang, 'gue minta foto sama Blue-nya'. Gitu doang request dia," kata David.Konser Blue Romantic Valentine Live In Jakarta bakal dibuka Gareth Gates, pemenang Bristish Pop Idol. Tiket untuk konser ini sudah bisa didapatkan melalui aplikasi maupun website Tiket.com dan juga melalui www.bluevalentine2023.com.Blue dipastikan membawakan lagu terkenal mereka seperti "All Rise", "One Love", "If You Comeback", dan "Guilty". Kehadiran Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan dan Simon Webbe dipastikan membuat penonton bernostalgia."BLUE adalah boyband yang sukses dan membuat banyak penggemarnya terpesona dengan kepiawaian mereka melantunkan lagu-lagu romantis. Karena itulah, Color Asia Live ingin menampilkan kembali BLUE ke Indonesia sekaligus bernostalgia dengan tembang-tembang hits BLUE dan memeriahkan momen Valentine nanti," tutup David.