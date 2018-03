Pentolan Grup K-Pop 100% Seo Minwoo Meninggal Akibat Gagal Jantung

Penyanyi Seo Minwoo, pentolan boyband 100% dikabarkan meninggal dunia di kediamannya, Gangnam, Seoul pada Minggu malam, 25 Maret 2018. Pihak label TOP Media mengabarkan Minwoo meninggal dunia akibat gagal jantung.Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan melalui situs pihak label, Minwoo ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia."Keluarga Minwoo, para anggota 100% dan jajaran artis TOP Media beserta staf turut berduka cita mendengar kabar yang tak terduga," tulis pihak label dalam keterangan tertulis di situs terkait.Pentolan boyband 100% tersebut memulai debut bermusik sekaligus akting pada 2012 dengan nama panggung Seo Minwoo. Ia juga terlibat dalam proyek EP band Jepang Song For You yang dilepas resmi pada Februari lalu.Pada 2012 lalu, Minwoo memulai debutnya dalam formasi septet (7 orang) bersama 100% merilis EP dengan singel perkenalan Bad Boy. Karya mereka mengeksplorasi berbagai gaya musik melalui beberapa singel di antaranya Want U Back, Better Days dan Sketch U.Pada 2017, Minwoo sempat muncul dalam serial reality di televisi Korea, The Unit, di mana para bintang K-Pop bersaing untuk berkesempatan memperbarui karier mereka.Media The Korea Herald mengabarkan, 100% akan mengadakan konser di Jepang pada 21 April dan 30 April. Namun, pihak agensi belum mengonfirmasi apakah gelaran pertunjukan akan diadakan atau ditiadakan.(ASA)