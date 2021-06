Ariel NOAH Ungkap Arti Penting Pendengar Musik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band NOAH terpilih menjadi pemenang Indonesian Group of the Year dalam JOOX Indonesia Music Awards (JIMA) 2021. Sang vokalis, Ariel, pun mengungkapkan arti penting pendengar musik bagi bandnya."Berarti sekali. Kita bilangnya mungkin pendengar musik kita, agar lebih relevan. Karena kalau kita membuat musik, lalu enggak ada yang dengar kan jadi pincang. Jadi adanya mereka itu melengkapi kita," ungkap Ariel dalam JOOX Indonesia Music Awards 2021 Winners Exclusive Media RoundtableIa menekankan bahwa NOAH sebagai musisi menjadi lengkap dengan adanya para pendengar lagu mereka. Apalagi, dengan adanya fasilitas interaktif di JOOX yang dapat membuat musisi dengan penggemar mudah berinteraksi. NOAH sendiri dikenal sering kali merespons komentar pendengar di JOOX."Kita happy (berinteraksi dengan pendengar musik di JOOX). Malah berharap dari dulu sudah ada yang seperti ini, jadi lebih cepat ya. Begitu kita mengeluarkan karya langsung bisa berinteraksi sama yang dengar," aku Ariel.Di sisi lain, feedback dari penggemar berpengaruh pada karier bermusik NOAH. Tentunya, ada filter terkait mana komentar yang harus didengarkan dan mana yang tidak harus mereka dengar."Feedback itu mungkin lebih ke orang yang baru mendengarkan musik kita. Itu yang lebih banyak kita pertimbangkan. Karena kalau fans Noah sendiri yang sudah lama, mereka kalau kita mengeluarkan sesuatu yang baru itu mereka cenderung menikmati," jelasnya.Sementara itu, ajang penghargaan musik JIMA 2021 menentukan pemenang berdasarkan 100 persen pilihan penggemar dan pengguna aplikasi JOOX. Periode voting telah berlangsung selama sepekan, yakni pada 7 Juni hingga 13 Juni 2021.Berikut ini daftar lengkap pemenang nominasi JOOX Indonesia Music Awards 2021.1. Indonesian Artist of the Year: Tiara Andini2. Indonesian Group of the Year: NOAH3. Dangdut Artist of the Year: Lesti Kejora4. Indonesian Song of the Year: "Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti" oleh Anneth Delliecia5. Global Song of the Year: "Dynamite" oleh BTS6. International Artist of the Year: Taylor Swift7. Korean Artist of the Year: BTS8. Best Fanbase of the Year: BTS"Kami sangat senang acara perdana JIMA 2021 mendapat sambutan hangat dan antusiasme yang tinggi dari para penggemar musik di Indonesia. Walaupun periode votingnya cukup singkat, hanya 7 hari, JIMA mendapatkan begitu banyak vote, hingga mencapai 8 juta vote dalam satu hari," ujar Head of JOOX Indonesia Peter May dalam pernyataan resmi."Yang mengejutkan, para penggemar juga saling berlomba-lomba untuk mendukung idolanya dan bahkan melakukan berbagai hal yang lebih dari sekedar voting," jelasnya.(ELG)