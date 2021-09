3 Musisi Indonesia Ceritakan Pengalaman Pertama Garap Soundtrack Film Marvel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue, adalah tiga musisi asal Indonesia yang tergabung dalam label musik Amerika Serikat, 88rising. Mereka mendapatkan kesempatan mengisi soundtrack film terbaru Marvel Studios, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.Kesempatan tersebut merupakan pengalaman pertama bagi mereka. Ketiga musisi muda itu pun mengungkapkan perasaan usai proyek besar tersebut terealisasi.Lagu yang mereka buat masuk dalam album bersama sejumlah musisi. Di antaranya, Anderson Paak, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, Audrey Nuna, Guapdad 4000, keshi, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake, dan deretan penyanyi lainnya.Ternyata, baik Rich Brian, NIKI, maupun Warren Hue, tidak boleh menonton film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sebelum film itu tayang perdana secara global. Sebab, pihak Marvel tidak ingin filmnya bocor. Akhirnya, mereka menggunakan imajinasi ketika membuat soundtrack film itu."Kami belum menonton filmnya ketika membuat lagunya. Aku menggunakan imajinasiku dan merefleksikannya pada karakter perempuan dalam film," ungkap NIKI dalam konferensi pers."Aku mencoba mencari bagian yang spesifik dan bagian yang general, membayangkan kepribadiannya, dan mencoba menempatkan diriku pada posisinya. Tokoh perempuan dalam film ini kubayangkan sebagai sosok perempuan yang kuat," tambahnya.NIKI pun merasa sangat tertarik dalam menulis lagu menggunakan perspektif di luar dirinya. Dalam hal ini, membuat lagu berdasarkan karakter film.Begitu juga dengan Rich Brian, yang sempat khawatir apakah lagu yang ditulisnya sesuai dengan film terbaru Mavel itu. Apalagi, proses pembuatan lagu-lagu dalam album tersebut dilakukan dengan jarak jauh."Rasanya sulit untuk benar-benar menyatukan pesan dan mencari bahwa album soundtrack ini berbicara tentang hal ini. Terlebih ini adalah soundtrack untuk film Shang-Chi, pahlawan super pertama dari Asia, sesuatu yang besar. Aku berpegang pada itu untuk menggambarkan lagunya," jelas Brian.Namun, tantangan demi tantangan dapat dilaluinya. Hingga akhirnya, Brian puas dengan hasil kerja kerasnya yang sesuai dengan film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.