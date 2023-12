New Chaseiro Tak Mau Anggap Misi Melanjutkan Chaseiro sebagai Beban

Advertisement

New Chaseiro menuntaskan rangkaian konser dengan menggelar show case terbatas di studio di Kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Rafi Sudirman, Albert Fakdawer, Kafin Sulthan dan Rega Dauna sebelumnya sudah menggelar konser di Pos Bloc dan M Bloc, Jakarta beberapa waktu lalu.Dalam penampilannya yang lebih intim ini, New Chaseiro menyajikan lagu-lagu yang diambil dari mini album perdana mereka seperti "Shy", "Welas Asih", "Jika Saja", "Sesaat Berdua" hingga "Fantasi" yang menjadi penutup. Mereka tampil interaktif sebelum menyanyikan lagu.Keempatnya merasa lega bisa menggelar tiga konser secara periodik untuk memperkenalkan materi di album mereka. Rafi Sudirman, Albert Fakdawer, Kafin Sulthan dan Rega Dauna seperti hendak membuktikan keseriusan mereka membentuk sebuah grup.Sebelum mengusung nama New Chaseiro, Rafi Sudirman, Albert Fakdawer, Kafin Sulthan dan Rega Dauna terlebih dulu tergabung dalam Chaseiro All Stars. Di tengah perjalanan Ardhito Pramono dan Adikara Fardy tidak bisa melanjutkan proyek ini sehingga empat personel tersisa kini bertransformasi menjadi New chaséiro.Meski begitu, misi mereka tetap sama yakni melanjutkan perjalanan musik grup vokal legendaris asal Indonesia yakni, Chaseiro. New chaséiro beranggotakan musisi muda yang bisa dibilang super berbakat Indonesia. Tak hanya bisa bernyanyi, Rafi Sudirman, Albert Fakdawer, Kafin Sulthan dan Rega Dauna juga piawai memainkan instrumental."Kami tidak mau menganggap New Chaseiro ini sebagai beban ya. Karena kita tahu nama Chaseiro itu sangat besar di musik Indonesia. Tapi tugas kami adalah melanjutkan perjuangan mereka," kata Albert Fakdawer.Tak dapat dipungkiri, keempat personel New Chaseiro terdiri dari empat musisi jenius yang juga memiliki karier solo. Candra Darusman dan Norman Sonisontani personel Chaseiro yang hadir melihat konser New Chaseiro selalu mengingatkan pentingnya kebersamaan."Chaseiro itu bisa bertahan lebih dari 40 tahun. Kalau kalian juga bisa bersama-sama selama 40 tahun, itu alangkah dahsyatnya," kata Norman yang akrab disapa Omen.Setelah merilis mini album yang terdiri dari tiga lagu baru dan dua lagu aransemen ulang lagu Chaseiro, New Chaseiro sudah menyiapkan materi baru yang bisa bermuara pada album. Mereka pun berniat mengajak personel Chaseiro untuk membuat lagu baru.