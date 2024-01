10 Lagu NCT 127 yang Dinyanyikan saat Konser The Unity di Jakarta

1. "Punch"



2. "Superhuman"

3. "Fire Truck"

4. "Cherry Bomb"

5. "Simon Says"

6. "Favorite (Vampire)"

7. "Kick It"

8. "2 Baddies"

9. "Fast Check"

10. "Promise You"

Grup K-pop NCT 127 menggelar konser yang bertajuk NEO CITY: JAKARTA – THE UNITY di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Selatan, pada 13-14 Januari 2024. Simak deretan lagu yang akan dibawakannya di bawah ini.Kedatangan NCT 127 dengan menggelar konser di Jakarta menjadi salah satu rangkaian perilisan album kelima yang bertajuk Fast Check. Meski begitu, mereka itu juga akan membawakan beberapa lagu lainnya yang telah dirilis.Berikut 10 lagu NCT 127 yang akan dinyanyikan saat konser The Unity di Jakarta.Dalam album repackage #127 Neo Zone: The Final Round, terdapat lagu yang bertajuk "Punch" yang dirilis pada 19 Mei 2020. Lagu bergenre urban hip-hop ini menceritakan tentang seseorang yang bertarung sendirian di ring tinju untuk mengatasi kesepian.Pada 24 Mei 2019, NCT 127 merilis sebuah mini album bertajuk NCT #127 We Are Superhuman dengan lagu utama "Superhuman". Lagu tersebut menceritakan tentang bagaimana cara membangun kekuatan batin untuk menjadi lebih kuat.Lagu ini merupakan tanda dari debutnya NCT 127 pada 7 Juli 2016. "Fire Truck" yang masuk ke jajaran lagu di dalam mini album bertajuk NCT #127 menceritakan tentang kepenatan hidup yang perlu disiram sehingga bisa ke tahap pendinginan.NCT 127 merilis album ketiga bertajuk NCT #127 CHERRY BOMB pada 14 Juni 2017. Dalam album tersebut, terdapat lagu utama bertajuk "Cherry Bomb" yang menceritakan kepercayaan diri NCT 127 dengan lirik yang swag.Lagu ini masuk ke dalam album repackage NCT127 yang bertajuk Reguler dan dirilis pada November 2018. Lagu "Simon Says" menceritakan tentang cara menolak standar-standar dengan memiliki keyakinan pada apa yang mereka lakukan meskipun ada pendapat yang tidak populer.Lagu ini menceritakan tentang seorang krkasih yang menganggap pasangganya adalah segalanya dan apa yang membuat mereka bahagia, meski hubungan itu menuju akhir yang tragis. Diketahui bahwa lagu "Favorite (Vampire)" masuk ke dalam album repackage yang bertajuk Favorite.Pada 6 Maret 2020, NCT 127 merilis album studio keduanya betajuk NCT #127 Neo Zone. Dalam album tersebut terdapat lagu utama "Kick It" yang menceritakan tentang keberanian mereka menghadapi kehidupan baru dan melewati rintangan.NCT 127 merilis album keempat mereka bertajuk 2 Baddies pada 16 September 2022. Dalam album tersebut, terdapat lagu utama dengan judul sama yang memiliki arti kecepatan tinggi. Dengan itu, NCT 127 berencana untuk pergi dengan kecepatan setinggi untuk menunjukkan misi mereka.Dalam liriknya, lagu "Fast Check" ini berisikan kepercayaan diri bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dan semuanya akan baik-baik saja dengan melakukan pemeriksaan yang cepat. Lagu tersebut masuk ke dalam album kelima dengan judul sama yang dirilis pada 6 Oktober 2023.Ini juga bisa dikatakan lagu yang paling dinanti oleh NCTzen, sebutan penggemar NCT.Lagu "Promise You" ini diperkirakan akan dibawakan saat encore konser NCT 127 The Unity di Jakarta. Ini merupakan salah satu lagu di dalam album ketiga yang bertajuk Sticker dan dirilis pada 17 September 2021. Lagu tersebut menceritakan tentang perpisahan yang mengharukan dengan sebuah janji untuk bertemu kembali di situasi berbeda.