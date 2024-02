Jelang Ikuti Miss World 2024, Audrey Vanessa Rilis Lagu tentang Kekerasan Seksual

(ELG)

Miss Indonesia Audrey Vanessa bakal mengikuti ajang Miss World 2024. Menjelang mengikuti ajang kecantikan itu, Audrey merilis lagu ciptaannya sendiri yang berjudul "Break The Silence".Ada dua versi lagu "Break The Silence" yakni berbahasa Inggris dan Indonesia. Dalam versi Bahasa Indonesia, lagu ini Audrey dibantu Liliana Tanoesoedibjo selaku Chairwoman of Miss Indonesia Organization."Pertama kali Audrey ke ruangan saya. Saya dengarkan lagunya dan bagus sekali," kata Liliana di Jakarta.Sementara itu, "Break The Silence" memiliki makna seorang wanita yang perlu speak up mengenai kekerasan seksual yang dialami mereka. Lewat lagu ini, Audrey mengajak agar para wanita tak tinggal diam bila mendapat perlakukan tak menyenangkan.“Kita benar-benar ingin membantu korban untuk pulih secara mental dan fisik, kita bertemu dengan anak-anak ini berkali-kali dan membawanya ke psikolog dan kasih support secara hukum," jelas Audrey."Lagu 'Break The Silence' versi bahasa Indonesia ini sudah bisa disaksikan music video-nya di YouTube dengan makna dan pesan yang persis dengan versi bahasa Inggris," lanjut Audrey.Malam puncak Miss World 2024 akan digelar di Mumbai, India pada 9 Maret 2024. Audrey Vanessa akan berangkat ke New Delhi, India pada 17 Februari 2024 untuk menjalankan karantina.Sadar dengan persaingan ketat di Miss World, Audrey bertekad memberikan yang terbaik. Apalagi dia harus bersaing dengan finalis lain dari 120 negara."Kami bangga Audrey bisa menjadi wakil dari Indonesia di Miss World tahun ini. Bakatnya pun banyak, musik, public speaking-nya luar biasa. Audrey sudah sangat siap mempresentasikan kecantikan wanita Indonesia di ajang internasional," kata Project Director of Miss Indonesia Organization Kanti Mirdiati.