Doja Cat Umumkan Judul Album Baru

Doja Cat mengumumkan album barunya melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, @DojaCat, Rabu, 10 Mei 2023. Ia juga memberikan petunjuk tentang perilisan double album."Ini disebut 'First of All', dan ya, saya mengumumkan judul album sekarang," tulisnya.Dalam bio akun Twitter pribadinya, Doja Cat menulis First of All dan Finally. Penggemar berspekulasi bahwa dua judul tersebut akan menjadi judul album terbaru yang akan dirilis oleh Doja Cat sebagai double album.Sebelumnya, Doja Cat pernah berbicara mengenai keinginannya untuk merilis double album pada 2021 lalu. Ia ingin albumnya terdiri dari tujuh lagu pop-rap dan dua belas lagu hip-hop.Doja Cat adalah rapper asal Amerika yang telah merilis lagu-lagu hit, seperti "Kiss Me More" dan "Woman" yang telah mencapai lebih dari satu miliar stream di Spotify dan masuk ke dalam sepuluh besar Billboard Hot 100. Kedua lagu tersebut juga masuk ke dalam album ketiganya bertajuk Planet Her yang dirilis 2021 lalu.(Rafi Alvirtyantoro)