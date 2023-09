Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Putri Ariani telah kembali ke panggung America's Got Talent. Kini, Putri dinyatakan lolos maju ke babak final.Setelah menuai sorotan publik pada saat audisi, Putri Ariani kembali bersaing di atas panggung America's Got Talent 2023 bersama peserta lainnya. Sebelumnya Putri mendapatkan golden buzzer dari juri, sehingga ia bisa langsung masuk ke babak semi final.Putri membawakan lagu dari band U2 yang bertajuk "I Still Haven't Found What I'm Looking For" sebagai peserta terakhir yang tampil pada Sesi AGT Live Shows Week 3, Selasa, 8 September 2023, waktu setempat. Dengan balutan gaun emas, Putri membuat para juri dan penonton dengan tenang memperhatikan penampilannya saat membawakan lagu tersebut.Penampilannya hari itu membuatnya mendapatkan standing ovation dari keempat juri. Mereka berempat seolah terpukau dengan penampilan Putri Ariani.Kemudian, melalui unggahan di akun Instagram @agt, Kamis, 7 September 2023, pihak America's Got Talent mengumumkan bahwa Putri Ariani telah lolos ke babak final."@arianinismaputri punya sesuatu untuk disenyumkan. Dia menuju ke #AGT Finale!" tulis pihak America's Got Talent dalam keterangan unggahannya.Setelah kabar mengenai Putri Ariani yang maju ke babak selanjutnya, kolom komentar unggahan itu langsung dibanjiri ucapan selamat. Banyak warganet asal Indonesia yang bangga dengan pencapaiannya."Selamat, Putri," tulis @auryhuda."Selamat anak cantik. Aku tahu kamu adalah juara," tulis @mommyami123."Indonesia bangga punya kamu, Putri. Semangat, Putri," tulis @lvndwagstn."Alhamdulillah masuk final. Indonesia bangga punya kamu," tulis @kemalaendah."Nontonin hasilnya sumpah deg-degan banget. Selamat, Putri. Indonesia bangga," tulis @vhinamashita.