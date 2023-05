Dua Lipa Rilis Video Musik Soundtrack Film Barbie

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dua Lipa menjadi salah satu penyanyi yang akan mengisi lagu di dalam Barbie The Album. Video musik "Dance The Night" telah dirilis, Kamis, 25 Mei 2023, waktu setempat.Dalam video musiknya, Dua lipa terlihat lihai dan energik dalam menarikan koreografi yang diberikan. Dua Lipa nampak seperti seorang Barbie di sana.Hal itu mengingat bahwa Dua Lipa juga akan bermain dalam film Barbie yang akan dirilis 21 Juli 2023, bersamaan dengan lagu-lagu soundtrack di Barbie The Album. Dua Lipa akan bermain sebagai seorang putri duyung untuk debut aktingnya itu.Lagu "Dance The Night" akan menjadi lagu utama dalam film Barbie. Selain Dua Lipa, ada juga sederet penyanyi yang ikut berpartisipasi dalam Barbie The Album, seperti Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, PinkPantheress, Ryan Gosling, Tame Impala, dan the Kid Laroi.Dua Lipa kembali hadir di industri musik setelah lagu terakhirnya bertajuk "Potion" yang berkolaborasi dengan Calvin Harris dan Young Thug, yang dirilis tahun lalu. Sebelumnya, Dua Lipa juga pernah berkolaborasi dengan Calvin Harris dengan lagu "One Kiss" pada 2018 silam.Penyanyi asal Inggris ini juga telah sukses dengan lagu-lagu hit miliknya, mulai dari "Don't Start Now" hingga "Levitating". Kariernya yang sukses juga ditandai penghargaan yang ia dapat, yakni tiga Brit Awards dan dua Grammy Awards.