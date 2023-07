Deretan Konser Musik di PRJ Pekan Ini: Raisa, JKT48 hingga Tony Q

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair sudah memasuki pekan keempat. Tak hanya menyajikan sejumlah pameran, Jakarta Fair juga menyuguhkan konser musik dari sejumlah musisi kenamaan Tanah Air.Konser musik memang menjadi salah satu program yang paling dinanti para pengunjung Jakarta Fair dari tahun ke tahun. Sejumlah musisi dan band dengan berbagai macam genre mulai dari Ska, Reggae, Rock, Pop, Jazz, Dangdut, Alternative hingga Koplo hadir.Berikut jadwal Line Up konser musik Jakarta Fair 2023 pekan keempat berdasarkan keterangan tertulis yang diterima medcom.id:Panggung utama akan diisi dengan lagu-lagu pop atau dangdut berbahasa daerah. Salah satu grup yang punya nama adalah Guyon Waton. Cukup banyak generasi milenial dan gen- Z yang menikmati lantunan tembang pop dan dangdut Jawa Guyon Waton. Band pop dangdut lainnya seperti Aftershine dan Kasino Brothers juga turut serta meriahkan Panggung Utama Jakarta Fair 2023Band Emo asal Bandung yakni For Revenge akan tampil di panggung utama bersama Nadine Amizah dan The Jazzmint. Paduan genre musik yang berbeda pada satu panggung menjadikan ketertarikan sendiri untuk para pengunjung.Siap menghiburmu dengan suara emasnya, Jangan lewatkan untuk menyanyi bersama dengan RAISA melalui deretan lagu nostalgianya serta penyanyi yang sedang digandruingi anak muda lainnya yakni Ardhito Pranomo dan Annisya.Penyanyi Dangdut Koplo asal Yogyakarta, Ndarboy Genk siap menampilkan lagu-lagu populernya. Lagu pertamanya mulai dikenal, yakni “Tibo Mburi”, hingga kembali mengeluarkan karya “Balungan Kere”. Tak hanya Ndarboy Genk, Pendhoza dan TTM Akustik juga turut memeriahkan panggung utama pada hari Kamis pekan ini.JKT48 akan memeriahkan panggung utama Jakarta Fair. Formasi baru dari boy band yang dikenal dengan Single "Kamu" yakni TBA juga akan hadir. Keseruan yang berbeda khusus panggung ini, TBA berkolaborasi dengan UNITY. Penampil lainnya yaitu 2nd Change yang akan tampil sebagai opener.Tony Q Rastafara akan menghidupkan musik panggung utama dengan deretan lagu populernya, Tak hanya itu, Dhyo Haw, Foru, Slurr yang merupakan kumpulan musisi reggae juga akan memeriahkan Jakarta Fair pada Sabtu mendatang.Inilah hari yang ditunggu-tunggu para pecinta musik indie rock alternative Indonesia. Pasalnya di hari tersebut akan tampil tiga band yang sempat merajai festival pensi pada eranya. Yang pertama The Upstairs akan tampil sebagai pembuka, band yang hits dengan lagu “Matraman” ini akan tampil bersama band rock asal Bandung yakni The Sigit dan juga band raja pensi lainnya yakni The Adams.