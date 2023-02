Westlife Gelar Konser di ICE BSD Malam Ini, Berikut Daftar lagu yang Dinyanyikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Grup Boyband asal Irlandia, Westlife akan menyapa para penggemarnya di Indonesia dengan menggelar konser bertajuk ‘The Wild Dreams Tour 2023’ nanti malam di ICE BSD, Tangerang Selatan.Dalam konser tersebut, grup boyband yang kini beranggotakan Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne, dan Mark Feehily itu hampir bisa dipaksikan akan mengajak para penggemarnya bernostalgia dengan lagu-lagu hits mereka.Lagu-lagu tersebut diantaranya adalah ‘Flying Without Wings’, ‘Sweat It Again’, ‘Flying Without Wings’, ‘World of Our Own’, dan beberapa lagu di album Wild Deams seperti ‘Your Raise Me Up’, ‘Uptown Girl’, ‘My Hero’ dan beberapa lagu lainnya.Konser Westlife yang akan digelar nanti malam juga tidak hanya menampilkan Westlife saja tetapi juga akan ada musisi Indonesia yang akan tampil memeriahkan konser yakni Judika.Judika diketahui akan tampil membawakan lagu ‘Beautiful in White’. Judika juga mengungkapkan ada kemungkinan dirinya berduet dengan Westlife.Selain menggelar konser di ICE BSD, Tangerang Selatan nanti malam. Westlife juga diketahui akan tampil di hadapan para penggemar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11 Februari 2023 dan di Bandung pada 12 Februari 2023.