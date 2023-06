Lirik Lagu Aldi Taher Why Mr Messi yang Viral Dipakai Akun Instagram FIFA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lirik Lagu Why Mr Messi

Jakarta: Aldi Taher baru saja membuat lagu untuk Lionel Messi berjudul Why Mr Messi. Lagu tersebut ia ciptakan setelah mengetahui Messi batal tampil di laga Timnas Indonesia vs Argentina.Dalam lagu berbahasa Inggris tersebut Aldi Taher mempertanyakan kenapa pemain berjuluk La Pulga tidak jadi ke Indonesia. Di salah satu penggalan lirik tersebut ia membujuk agar pemain yang memenangkan 7 trofi Ballon d'Or itu datang ke Indonesia.Aldi Taher mengunggah video tersebut di kanal YouTube miliknya. Kini video tersebut sudah ditonton 29 ribu kali. Sementara itu cuplikan video yang ia unggah di Twitter sudah ditonton lebih dari 590 ribu view.Lagu Why Mr Messi ini bahkan dipakai oleh akun Instagram FIFA World Cup untuk sound konten video Messi . Video tersebut menampilkan perjuangan Messi meraih Piala Dunia bersama Timnas Argentina.(Instagram FIFA World Cup pakai lagu ALdi Taher Why Mr Messi sumber: Instagram)Bagi Sobat Medcom yang penasaran dengan lirik lengkap lagu Why Mr Messi, berikut ini liriknya:"Why you don't come to Indonesia Mr. Messi. Why?Please come to Indonesia, Man. We waiting for you Bro. We love you...Why you don't come to Indonesia? Why you don't come to Indonesia?Why you don't come... Oh Mr. Messi...Why you not come to Indonesia.Why you not come to Indonesia.Why you not come.. we waiting..."