KARD Rilis Mini Album ICKY 23 Mei 2023

KARD akan merilis mini album bertajuk ICKY hari ini, Selasa, 23 Mei 2023. pukul 18.00 KST. Ini merupakan album pertama KARD tahun ini.Kabar comeback KARD pertama kali diumumkan melalui akun Twitter @KARD_Official dengan mengunggah poster teaser, Rabu, 3 Mei 2023. Beberapa hari setelah itu, daftar lagu dalam mini album ICKY ikut dirilis.Mini album ICKY terdiri dari sembilan lagu, termasuk lagu terbaru mereka, yakni "ICKY", "Fxxk you", "Been That Boy", dan "Cake". Ada juga versi remix dari lagu-lagu mereka sebelumnya, seperti "Oh NaNa" dan "Ring The Alarm".Sebelumnya, KARD juga telah merilis single digital "Without You" untuk pre-single album kali ini yang dirilis bulan lalu.KARD adalah grup campuran asal Korea Selatan yang terdiri dari dua pria dan dua wanita. J.seph, B.M, Somin, dan Jiwoo, resmi memulai debutnya bersama KARD dengan mini album Hola Hola, pada 19 Juli 2017.Dalam wawancara bersama Korea Joongang Daily, KARD menjelaskan bahwa lagu utamanya, yakni "ICKY", akan terdengar seksi di telinga pendengarnya tanpa berlebihan. Hal itu yang membuat mereka memilih kata yang "menjijikan"."Lagu kami cukup seksi, tapi tidak berlebihan sehingga menjadi provokatif," ungkap J.Seph."Itu sebabnya kami menggunakan kata 'menjijikkan' sehingga kami memberi konteks kata lain," lanjutnya.KARD mencoba untuk menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Lagu "ICKY" juga akan membuat pendengar merasa seperti mendengarkan pria dan wanita yang sedang berbicara."Lagu kami membuat kamu merasa seperti mendengarkan pria dan wanita berbicara satu sama lain, seperti sedang bercakap-cakap," kata BM.Hal itu bisa menjadi senjata bagi KARD untuk bersaing dengan grup K-Pop lain sebagai grup campuran. KARD percaya mereka akan menampilkan penampilan, vokal, dan rap yang hebat dan dipahami oleh pendengar dari semua negara dengan lagu "ICKY".(Rafi Alvirtyantoro)