Lauv Kena Gangguan Eksistensial saat Tulis Album Kedua

Musisi Amerika Serikat, Lauv sedang sibuk mempersiapkan perilisan album studio keduanya, All 4 Nothing setelah sebelumnya merilis album How I'm Feeling pada tanggal 6 Maret 2020 lalu.Kepada NME, musisi dengan nama asli Ari Staprans Leff ini menceritakan proses sulit menulis album terbarunya, dia menceritakan proses ini mempengaruhi kesehatan mentalnya."Aku terkena gangguan eksistensial. Pada satu titik, aku seperti, 'Aku ingin menjauh dari musik'. Dan kemudian, aku kembali dan menyadari, aku tidak merasakan perasaan mendalam untuk pantas berbahagia," kata pelantun "Chasing Fire" itu.Meskipun Lauv mendapat kesuksesan melalui karya-karyanya seperti "I Like Me Better" dan "i'm so tired", dirinya tetap merasakan sebuah kekurangan di hidupnya."Untuk sebagian besar hidupku, aku hanya seperti, 'Yang ingin aku lakukan hanyalah membuat musik yang terhubung dengan banyak orang,'" tutur Lauv."Dan itu terjadi, tapi aku masih merasa sama saja. Aku tidak merasa lebih baik. Dan merasa, 'Apa yang harus aku lakukan supaya merasa baik?'" sambungnya.Menurutnya, masalah-masalah yang dirasakannya timbul dari sikapnya yang terlalu obsesif dengan musik sehingga dia meninggalkan orang-orang yang dekat dengannya."Aku menghabiskan banyak waktu mengejar impian dan penghargaan daripada memupuk hubungan dengan orang-orang di hidupku. Aku membiarkan musik mengambil banyak ruang di hidupku sampai-sampai semuanya menjadi sendat," ujar sang musisi.Saat Lauv melakukan introspeksi terhadap diri sendiri, dia menemukan alasan untuk melakukan perubahan dalam hidupnya, hal ini menjadi inspirasi bagi salah satu track dalam albumnya, "‘All 4 Nothing (I’m So In Love)""Jatuh cinta dengan kekasihku adalah pengalaman penyerahan penuh dan perasaan seperti, 'Ini terasa sangat menyenangkan, dan aku tidak ingin kehilangan ini', tetapi juga di pikiranku seperti, 'Tapi, aku bisa kehilangannya kapan saja',” imbuhnya.Album All 4 Nothing yang berisi 13 track rencananya akan rilis pada tanggal 5 Agustus 2022 nanti.