Sudah Rilis! Ini Lirik dan Terjemahan Lagu Love Wins All dari Solois IU

Video musik IU - Love Wins All.

Lirik Lagu Love Wins All - IU dan Terjemahannya



Jakarta: Penyanyi solo Korea Selatan IU akhirnya merilis single terbaru bertajuk Love Wins All. Video musiknya dibintangi oleh V BTS dan telah tayang pada Selasa, 23 januari 2024, pukul 22.00 WIB.Video musik Love Wins All menceritakan kisah memilukan tentang pasangan yang melarikan diri saat mereka berjuang bertahan hidup di masa depan pasca-apokaliptik. Video musik ini disutradarai Um Tae Hwa, sutradara Concrete Utopia.Video musik Love Wins All diawali dengan IU dan V yang sedang berlari menyelamatkan diri. Wajah keduanya dipenuhi luka, sementara pakaian yang dikenakan tampak lusuh. Namun, luka yang mereka miliki tetap tak mampu menutup visualnya yang menawan.Pelarian tersebut terus berlanjut sampai mereka menemukan tempat bersembunyi. Pada saat itu, merdunya suara IU dalam menyanyikan Love Wins All pun terdengar. Lalu, pasangan tersebut mengingat momen indah mereka di masa lalu.Sampai artikel ini dibuat, video musik Love Wins All milik IU sudah ditonton sebanyak 7,7 juta kali dan disukai oleh 1,7 juta pengguna. Adapun lirik lagu Love Wins All beserta terjemahannya adalah sebagai berikut:Dearest, darling, my universeYang tersayang, kekasihku, alam semestaku)nal deryeoga jullae?Maukah kau mengajakku?)naui i gananhan sangsangnyeogeuron tteoollil su eomneun goseuroKe tempat yang tak bisa kuimpikan dengan imajinasi burukku)jeogi meolli from Earth to MarsJauh di alam semesta dari Bumi ke Mars)kkok gachi gajullae?Maukah kau pergi bersamaku?)geugosi eodideun, oraen oeroumDi mana pun itu berada, rasa kesepian yang lama)geu bandaemareul chajaseoSedang mencari antonimnya)eotteon silsuro itorok urineun hamkkeilkka?Kesalahan apa yang mempersatukan kita seperti ini?)sesangegeseo domangchyeo run onMelarikan diri dari dunia, ayo kita lari)nawa jeo kkeutkkaji gajwo my loverPergilah sampai akhir bersamaku, kekasihku)nappeun gyeolmarilkka gil ileun uri dul? MmmAkankah ini menjadi akhir yang buruk bagi kita berdua yang tersesat? Mmm)buseojidorok nareul kkok anaHancurkan aku dalam pelukanmu)deo saranghi naege immatchwo loverBeri aku ciuman yang lebih indah, kasih)Love is all, love is allCinta adalah segalanya, cinta adalah segalanya)Love, love, love, loveCinta, cinta, cinta, cinta)sesangegeseo domangchyeo run on(Melarikan diri dari dunia, ayo kita lari)nawa jeo kkeutkkaji gajwo my lover(Pergilah sampai akhir bersamaku, kekasihku)nappeun gyeolmarilkka gil ileun uri dul? Mmm(Akankah ini menjadi akhir yang buruk bagi kita berdua yang tersesat? Mmm)chanchanhi neoreul du nune damaPerlahan-lahan aku memfilmkanmu dengan mataku)han beon deo pyeonanhi useojuryeomTersenyumlah dengan nyaman sekali lagi)yuyeonghadeut tteooreun geunal geu bamcheoreomSeperti malam itu yang melayang seperti perenang)nawa hamkke geop eopsi jeomureojullae?Maukah kau pergi menuju matahari terbenam bersamaku tanpa rasa takut?)sansanhi nareul deo mangchyeo ruinerHancurkanlah aku secara perlahan dan dingin, penghancur)neowa seulpeojigo sipeo my loverAku ingin bersedih bersamamu, kekasihku)pillyeonegeseo domangchyeo run onMelarikan dari kebutuhan, ayo jalan terus)nawa jeo kkeutkkaji gajwo my loverPergilah sampai akhir bersamaku, kekasihku)ilbureo naranhi gil ileun uri du saramKita berdua, berjalan berdampingan, sengaja tersesat)buseojidorok nareul kkok anaHancurkan aku dalam pelukanmu)deo saranghi naege immatchwo loverBeri aku ciuman yang lebih indah, kasih)Our love wins all, love wins allCinta kita menang atas segalanya, cinta menang atas segalanya)Love, love, love, loveCinta, cinta, cinta, cinta)