Raisa Ceritakan Pengalaman Pertama Kolaborasi dengan Rapper Luar Negeri

Penyanyi Raisa mendapatkan kesempatan berkolaborasi dengan rapper Asia Tenggara, untuk menyanyikan original soundtrack film Disney Raya and The Last Dragon. Ia pun menceritakan pengalaman pertamanya tersebut."Kali ini kolaborasinya unik banget karena kita menyanyikan original song judul lagunya adalah "Trust Again". Di dalam kolaborasi ini aku menjadi lead singer-nya kali ya," tutur Raisa dalam Virtual Press Conference Kolaborasi Spesial Disney Raya and The Last Dragon."Aku vokalisnya, jadi sisanya aku kolaborasi sama rapper-rapper. Jadi itu juga sangat spesial buat aku, karena aku belum pernah kolaborasi sama rapper," tambahnya.Ia menyebutkan bahwa rapper berbakat yang berkolaborasi dengannya tidak hanya dari satu negara. Melainkan, rapper yang berasal dari Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand."Lalu ini lagunya yang jelas aku belum pernah menyanyikan lagu dengan model seperti ini. Liriknya juga lirik Disney banget, bagus banget, dan aku enggak sabar buat semua bisa mendengarkannya," akunya.Ia bersyukur karena menjadi perwakilan Indonesia untuk menyanyikan lagu Disney Southeast Asia. Tentunya, sejumlah tantangan dialami istri aktor Hamish Daud ini. Salah satunya, kolaborasi yang dilakukan dari jarak jauh karena pandemi covid-19."Rekamannya juga masing-masing. Tapi kita dikasih perkenalan singkat saja. Proses rekamannya juga produsernya melalui Zoom gitu. Jadinya unik sih kita nyanyi tapi dilihat orang pakai laptop gitu. Jadinya itu pengalaman baru pastinya buat aku," jelasnya.Selain itu, kali ini Raisa keluar dari zona nyamannya. Jika biasanya ia menyanyikan lagu yang lembut atau melow, pada lagu "Trust Again" dia menunjukkan warna musik yang berbeda."Aku di-push buat lebih lantang, enggak melow gitu deh pokoknya. Kemarin tantangannya saat rekaman juga untuk melantangkan suara aku dan akhirnya bisa jadi suatu lagu yang bisa aku bangga kan banget," pungkasnya.Lagu "Trust Again" bisa didengarkan di berbagai digital streaming platform mulai Jumat, 12 Maret 2021. Di waktu yang sama, video liriknya bisa disaksikan secara eksklusif di akun YouTube Disney Music Asia VEVO.(ELG)