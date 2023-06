Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seorang gadis asal Indonesia bernama Putri Ariani mengikuti audisi America's Got Talent 2023. Putri lolos dengan golden buzzer yang diberikan oleh Simon Cowell.Ketika melakukan audisi, Putri mengatakan bahwa ada tantangan yang akan dihadapinya. Hal itu adalah saat orang melihatnya sebagai tuna netra, bukan seorang musisi."Tantangan terbesarku adalah orang melihat aku sebagai orang buta, bukan sebagai musisi," kata Putri Ariani, dikutip dari saluran YouTube America’s Got Talent, Rabu, 7 Juni 2023."Tapi ketika bernyanyi, aku seperti seorang superstar," lanjutnya.Kemudian, Putri memperkenalkan dirinya sebagai seorang gadis yang berumur 17 tahun dan berasal dari Indonesia."Nama saya Putri Ariani, usiaku 17 tahun, aku berasal dari Indonesia," ucap Putri.Setelah memperkenalkan diri, Putri yang didampingi oleh ayah dan ibunya, mulai memainkan sebuah piano. Putri tampil membawakan lagu ciptaannya sendiri.Tepuk tangan yang meriah Putri dapatkan setelah tampil dengan standing ovation dari para juri. Bahkan Simon Cowell sebagai juri menyukai suara Putri dan memintanya untuk bernyanyi lagi."Aku sangat menyukai suaranya, aku minta bawakan lagu kedua,” kata Simon.Lagu kedua yang dibawakan Putri adalah milik Elton John yang bertajuk “Sorry Seems to Be the Hardest Word”. Putri mengatakan lagu tersebut dibawakan khusus Simon."Lagu ini spesial untukmu, Simon," kata Putri.Setelah menampilkan kedua, Putri mendapatkan Golden Buzzer dari Simon. Dengan begitu, Putri dinyatakan lolos audisi dan bisa maju ke tahap selanjutnya.