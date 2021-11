Lagi, Album TWICE Masuk 10 Besar Album Terlaris Billboard

TWICE. Sumber: JYP Entertainment

Lima besar Album Teratas Billboard November 2021

(SYN)

Jakarta: Album Formula of Love: O+T=<3 milik TWICE masuk dalam 10 Besar Penjualan Album Teratas Billboard (Billboard’s Top Album Sales). Album tersebut menduduki peringkat 2 per 27 November 2021.Dilansir dari Billboard, album ini terjual 58 ribu kopi di Amerika Serikat pada 18 November 2021. Hal ini melebihi rekor peluncuran album terbaru TWICE, Taste of Love, yang terjual 43 ribu kopi pada Juni 2021.Lebih detail, Formula of Love: O+T=<3 berhasil menjual 56 ribu album fisik dan 2 ribu album digital. Seperti banyak rilisan K-pop lainnya, edisi CD dari album baru ini diterbitkan dalam beberapa paket koleksi masing-masing dengan satu set barang kertas internal standar (buku foto, stiker, set kartu foto, dan poster), dan elemen acak.Sebelumnya, TWICE juga masuk 10 besar pada awal tahun 2021 dengan debut pertama Taste of Love: Mini Album ke-10. Album baru ini didahului oleh lagu The Feels, yang menjadi album pertama grup tersebut yang masuk tangga lagu Billboard Hot 100.Sementara itu, album Taylor Swift's Red (Taylor's Version) berada di peringkat pertama Penjualan Album Teratas dengan 369 ribu kopi terjual di AS dalam pekan yang berakhir 18 November. Ini adalah pekan penjualan terbesar tahun 2021 untuk album apa pun hingga saat itu.Baca: "Blinding Lights" Milik The Weeknd Jadi Lagu Terbaik Sepanjang Masa di Chart Billboard Silk Sonic, duo Bruno Mars dan Anderson .Paak, berada di nomor 3 Penjualan Album Teratas dengan album pertamanya, An Evening With Silk Sonic. Set ini terjual 42 ribu eksemplar, dengan 24 ribu melalui unduhan digital dan 18 ribu eksemplar fisik.Peringkat 4 ada Album Nevermind dari Nirvana yang merupakan album untuk memperingati 30 tahun band tersebut dengan total penjualan 22 ribu kopi. Posisi kelima ada Album Voyage dari ABBA dengan total penjualan 19 ribu kopi di pekan kedua dalam tangga lagu tersebut.