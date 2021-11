Rayakan Hari Pahlawan, Rachun Beri Penghormatan pada 4 Band Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

BESOK BUBAR - BESOK MATI

DRIED CASSAVA - BE MYSELF

ZEKE & THE POPO - MIGHTY LOVE

(ASA)

Band asal Jakarta, Rachun, turut meramaikan Hari Pahlawan yang jatuh tiap 10 November. Rachun memaknai Hari Pahlawan tahun ini dengan menelusuri kembali lagu dan musisi yang turut menjadi pahlawan dalam kehidupan mereka, khususnya dalam konteks inspirasi musik.Rachun membawakan lagu-lagu dari band yang menjadi "pahlawan" mereka, tentu dengan gaya dan aransemen Rachun."Maka dari itu, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2021, Rachun menengok kembali ke belakang, mengenang deretan musisi lokal yang pernah--bahkan masih--menjadi pahlawan bagi setiap personelnya. Mereka adalah Besok Bubar, FSTVLST, Dried Cassava, dan Zeke and The Popo. Lebih dari sekadar nostalgia, Rachun menghadirkan sebuah kompilasi sesi video dengan membawakan ulang lagu 'Besok Mati', 'Tanah Indah Untuk Para Terabaikan Rusak Dan Ditinggalkan', 'Be Myself', dan 'Mighty Love' sebagai karya musik yang menemani perjalanan mereka," tulis Rachun dalam keterangan pers.Berikut video aransemen Rachun dari lima lagu yang mewarnai perjalanan mereka."Jaman gue SMA tuh kayak nggak ada musik rock di antara Seringai sama The SIGIT. Besok Bubar tuh jadi penengah heavy riff dan grunge yang berantakan yang rasanya belom ada lagi yang melakukan itu sampe hari ini. Dan 'Besok Mati' kayaknya punya lirik yang akan selalu relevan sampe akhir jaman, kayak lirik, 'aturan dibuat hanya untuk dilanggar / tak perlu khawatir asalkan setoran lancarrrrrr,' Ya sampe sekarang masih kesebut terus kalo lagi ngobrol," tukas bassist Rachun, Firas."Gue pertama kali dengerin Dried Cassava tuh di MySpace. Waktu itu 'Be Myself' masih versi raw, belom kayak yang di album Mind Thieves. Buat gw, dua versi 'Be Myself' sama-sama enak. Yang versi demo kerasa lebih marah dan temponya lebih cepet, bikin joget. Sementara, yang versi album lebih nyaman buat didenger. Lagu ini, selain enak didenger, juga seru banget buat dimainin," tukas gitaris dan vokalis Rachun, Yudhis.FSTVLST - TANAH INDAH UNTUK PARA TERABAIKAN RUSAK DAN DITINGGALKAN"FSTVLST tuh salah satu hero gw karena liriknya kerasa relate aja dan bisa ngebantu gue buat healing dari situasi-situasi yang buruk. Musik dan lirik lagu ini udah nemenin gw dari jaman kuliah dan sering kali berhasil bikin gw nggak ngerasa sendirian," papar drummer Rachun, Ode."'Mighty Love' dari Zeke and The Popo selalu jadi lagu latian Rachun waktu Firas, Ode, dan Yudhis masih SMP. Lagu ini juga merupakan salah satu lagu pertama yang dibawain di panggung pertamanya Firas, Ode, dan Yudhis, meskipun yang paling nempel emang bukan versi EP Unrescued World, tapi versi album Space In The Headlines," jelas Rachun.Selain nama-nama di atas, Rachun juga memberi penghormatan pada sederet nama yang dirangkumnya dalam "Honorable Mention.""Selain itu, ada pula honorable mention untuk grup musik The Upstairs, Navicula, The Sigit, The Adams, Steven & Coconut Treez, dan Teenage Death Star yang mewarnai hari-hari Rachun dalam berkarya. Sebagai raja pensi pada masanya, The Upstairs punya semangat melawan arus yang menginspirasi banyak musisi. Navicula adalah salah satu pionir grunge di tanah air yang mampu mengemas kritik dengan lugas. Kemudian, kalau bisa dibilang, The SIGIT adalah band yang secara tidak langsung mendorong Rachun untuk bermusik. Sementara itu, The Adams sering kali menyita telinga lewat lirik yang manis, vokal yang harmonis, dan progresi yang magis; Teenage Death Star punya attitude plug and play dan spirit “Fuck Skill Let’s Rock” yang menelanjangi gemerlapnya industri hiburan; dan Steven & Coconut Treez adalah juru selamat reggae Indonesia!!!" tukas Rachun