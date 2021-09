The Panturas Rilis Album Kedua Ombak Banyu Asmara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Band surf-rock The Panturas merilis album kedua berjudul Ombak Banyu Asmara.Pada album kedua ini, eksplorasi yang dilakukan The Panturas dari segi aransemen cukup kaya. Mereka melibatkan Lafa Pratomo sebagai produser, yang dipercaya mampu menjaga roh The Panturas."Kami menyebutnya kelab rock selancar kontemporer yang berbasis pada garage rock dan percampuran unsur punk," ujar Reza "Gogon" Patria, bassis The Panturas.Ombak Banyu Asmara berisi lagu-lagu dengan lirik yang solid. The Panturas mampu menghadirkan nuansa bengal yang seolah menjadi ciri anak pantai yang nakal. Total terdapat"Kami banyak mendengarkan referensi baru di luar wilayah surf music puritan, semisal Takeshi Terauchi atau Yanti Bersaudara. Ombak Banyu Asmara coba mendobrak kebiasaan yang sudah pernah Panturas lakukan sebelumnya. Kami tidak ingin tertebak," kata Surya "Kuya" Fikri Asshidiq, drummer The Panturas.Eksplorasi liar lain yang dilakukan The Panturas dalam album ini adalah dengan menghadirkan karakter-karakter imajiner dalam lagu. Membuat kita yang mendengarkan larut dalam kisah yang dituturkan dalam lagu. "Jim Labrador" salah satunya, karakter yang disebut The Panturas menggambarkan laki-laki garang, sosok preman yang terinspirasi dari karakter macam Hercules, Anwar Congo, dan Sugali.Catatan menarik datang dari track "Balada Semburan Naga" yang menghadirkan aransemen bernuansa oriental, dengan kolaborasi ciamik bersama Adipati, vokalis band The Kuda. Kehadiran Adipati pada nomor ini mengingatkan kita pada gaya cablak Benyamin S kala bernyanyi.Adipati bukan tamu satu-satunya pada album ini, turut hadir pula Nesia Ardi dari Nonaria dalam track "Masalembo".Sebelum merilis album ini, The Panturas lebih dulu melepas sebuah single yang cukup representatif dengan pendekatan video musik yang sinematik, yaitu "Tafsir Mistik".The Panturas merupakan grup band yang terbentuk dari para mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran.