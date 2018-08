Rayssa Dynta Rilis Dua Versi Remix Singel Hands

olois muda Rayssa Dynta kembali meramu singel Hands. Bungsu dari label Double Deer Music ini mencoba bereksplorasi tentang keadilan dalam lagu yang dirilis 2 Februari 2018 itu.Singel Hands adalah bagian nomor lagu dari EP Remix Rayssa Dynta. Menurut keterangan resmi yang diterima Medcom.id, musisi kelahiran 8 Februari 1995 itu dibantu Gasta, DJ sekaligus produser muda dalam memberikan sentuhan musik elektronik, tekno dan house untuk singel Hands pada versi remix pertama.Mataharibisu turut berperan dalam menggubah lagu Hands menjadi singel bedroom dengan beat pelan dan mengantar pendengar lebih dekat dengan mimpi untuk versi remix kedua singel Hands.Sebelumnya, Rayssa Dynta merilis album mini berjudul Prolog dengan singel perkenalan Something About Us yang dilepas resmi pada 15 Desember 2017.Kiprah bermusiknya mulai naik pentas sejak tahun lalu ketika alumnus Universitas Indonesia itu memberikan sentuhan warna musik dark chill electronic yang kini tengah digandrungi penikmat musik indie di luar negeri.Nama Rayssa Dynta perlahan merangkak memasuki kiprah bermusik di tahun kedua. Dia sempat mengisi acara dalam panggung musik tahunan bergengsi We The Fest yang dihelat pada akhir 20-22 Juli 2018.(ELG)