Grup Pop-Punk asal Tangerang Private Number Rilis Single Kolaborasi dengan The Rain

Unit pop-punk asal Tangerang, Private Number, merilis single baru berjudul "Tembak." Lagu ini merupakan hasil kolaborasi dengan band pop yang terbentuk di Yogyakarta, The Rain."Tembak" sebenarnya lagu lama Private Number yang kemudian diaransemen ulang. Lagu ini ditulis oleh personel lama Private Number, yaitu M. Faris Kelly, dan Mugie Tadarus.“Lagu ini sebenernya sederhana, karena lagu itu dibuat saat kita masih SMA. Kalo diliat secara lirik juga simple lagunya, bukan lirik yang puitis. cuma menceritakan tentang kita suka sama cewek tapi takut untuk menyatakan rasa suka itu, jadi dipendam aja gitu. Lagu ini juga enggak pernah kita rilis sebagai single dan enggak pernah dipromosikan juga. Jadi kita juga enggak kepikiran kalo ini lagu bakal banyak orang denger. Bahkan sepanjang kita manggung, lagu ini malah yang selalu mendapat respon yang baik dari penonton. Justru kesederhanaan liriknya yang bikin lagu ini disukai banyak orang," ujar sang drummer, Bengkak.“Makanya lagu ini selalu kita jadikan lagu pamungkas kita di saat manggung. Melihat respon penonton yang ikut bernyanyi dan lihat bagaimana mereka menikmati lagu ini, rasanya luar biasa,” imbuh gitaris Ikih.Kolaborasi ini juga menandai perjalanan Heavy Rain Records, label yang dibentuk The Rain, dalam menaungi band atau musisi lain. Pasalnya, Private Number menjadi band pertama yang dikontrak Heavy Rain Records. The Rain sekaligus bertindak sebagai produser dalam single ini.“Awalnya dari pertemanan. Egi beberapa kali membantu The Rain bergerilya secara independen, dan saya jadi mengetahui bahwa Egi tergabung dalam sebuah band bernama Private Number. Ketika ada kesempatan melihat mereka manggung, saya takjub melihat energi mereka dan penonton ketika mereka sedang memainkan lagu-lagunya di atas panggung. Selain melihat performance mereka di panggung, kami juga tertarik dengan sebuah single yang mereka perdengarkan pada kami. Judulnya 'Tembak.' Sekali dengar langsung suka. Dan ternyata mereka mengajak The Rain sebagai feature artist di single ini. Dengan senang hati kami menyambutnya,” ucap Indra The Rain tentang awal bekerjasama dengan Private Number.Kolaborasi antara Private Number dan The Rain bukan hanya sampai disitu, bahkan sampai ke konsep videonya pun mereka pikirkan bersama. Cerita di official video lagu ini berkaitan dengan 2 video musik The Rain sebelumnya, “Mendengar Kabar” dan “Kita dan Ketidakmungkinan”, di mana karakter Mas Prinu yang diperankan oleh Egi dimunculkan.