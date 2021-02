Impian Via Vallen Nyanyikan OST Film Disney Terwujud

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Via Vallen terpilih menjadi salah satu pengisi Original Soundtrack untuk film Disney Raya and The Last Dragon versi Indonesia. Ia mengaku salah satu impiannya terwujud."Dulu sebenarnya saya sering lihat penyanyi Indonesia membawakan lagu dari film Disney dan aku tuh mimpi kapan ya giliran aku," tutur Via dalam Virtual Press Conference Kolaborasi Spesial Disney Raya and The Last Dragon."Ternyata waktu Desember 2020 kemarin, saya dihubungi sama tim dari Disney Indonesia, diajakin meeting dan kolaborasi untuk lagu "Kita Bisa". Saya terkejut dan wow benar enggak ya. Jadi langsung saya terima," tambahnya.Via menjelaskan bahwa pada lagu berjudul "Kita Bisa" ini, maknanya sangat Indonesia dan terasa dekat dengan masyarakat Tanah Air. Sebab, liriknya mewakili sikap Bangsa Indonesia."Isinya tentang semangat gotong royong, di mana kita masyarakat Indonesia sukanya gotong royong. Jadi aku yakin kalau teman-teman penggemar Disney di Indonesia kalau mendengarkan lagu ini pasti terbawa semangatnya. Apalagi musiknya catchy banget," paparnya.Lagu "Kita Bisa" sudah bisa didengarkan di berbagai digital streaming platform mulai hari ini, Jumat, 26 Februari 2021. Sedangkan video musiknya bisa disaksikan secara eksklusif di akun YouTube Disney Music Asia VEVO pada Bulan Maret 2021 mendatang.Lagu ini merupakan adaptasi dari versi aslinya, "Lead The Way", yang dinyanyikan oleh Jhené Aiko. Lagu ini menceritakan tentang perjalanan tokoh utama film, Raya, yang bertekad menyatukan Kumandra bersama temannya.Sementara itu, film Raya and the Last Dragon adalah film animasi terbaru karya Walt Disney Animation Studios, yang pertama kalinya terinspirasi dari budaya Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Film ini akan tayang di bioskop Indonesia mulai 3 Maret 2021.(ELG)