ITS Jazz Unjuk Gigi dalam Acara Medcom Hi5 Party

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Jazzversity merupakan platform untuk komunitas Jazz di seluruh kota yang bekerjasama dengan Medcom.id dalam acara HUT Medcom, Hi5 Party. Acara ini diselenggarakan di Mbloc Space, Jakarta Selatan pada Jumat, 2 Desember 2022.Salah satu komunitas yang dihadirkan Jazzversity adalah ITS Jazz yang merupakan komunitas pecinta musik di Institute Teknologi Sepuluh November.Dalam acara Hi5 Party ini, terdapat penampilan spesial dari ITS Jazz yang menampilkan lima lagu original milik mereka.“Berbeda dengan penampilan sebelumnya kali ini ada penampilan spesial dari ITS Jazz menampilkan lima lagu original dari ITS Jazz,” ujar Baliyan, Frontman sekaligus ketua ITS Jazz kepada Medcom.id di Mbloc Space, Jakarta pada Jumat, 2 Desember 2022.Baliyan juga menyebut karena ini ITS Jazz ini merupakan komunitas, mereka akan menampilkan dengan format yang terus berubah agar menunjukkan ini merupakan komunitas.“Jadi setiap panggung kita usahakan sebagaimana mungkin ga sama formatnya untuk nunjukin ini komunitas beragam orangnya,” lanjut Baliyan.Sebagai anak muda pecinta musik jazz, ia juga berpesan kepada anak muda untuk bisa bermanfaat kedepannya.“Aku mengacu pada tagline acara ini yaitu Muda Memberi Arti jadi kita memaknai itu bagaimana kita sebagai anak muda kedepannya melakukan sesuatu bermanfaat kedepannya apa pun itu yang penting baik dan bermanfaat untuk semuanya,” tuturnya.Kali ini, ITS Jazz membawa formasi delapan orang yaitu Baliyan dan Nawfal sebagai gitaris sekaligus frontman, Abie sebagai bass, Marvel dan Martin sebagai Keys, Anton sebagai Saxophone, Rafly sebagai Drummer, dan di bagian vocal ada Yoses.ITS Jazz tampil dalam acara Hi5 Party di Mbloc Space pada Jumat, 2 Desember 2022. Hi5 Party juga menghadirkan The Rain, Mantra Vutura dan Lomba Sihir.