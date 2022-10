Kembali Digelar Offline, The Papandayan Jazz Fest 2022 Hadirkan Rendy Pandugo hingga Rizky Febian

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah sempat digelar secara daring, The Papandayan Jazz Fest kembali diadakan secara tatap muka alias offline. Menghadirkan musisi lintas genre dan lintas generasi The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2022 bakal digelar mulai 29 hingga 30 Oktober.Seperti tahun sebelumnya, festival musik ini digelar secara langsung di Hotel Papandayan, Bandung. Lokasinya yang berada di hotel membuat The Papandayan Jazz Fest menyajikan sensasi dan pengalaman berbeda menikmati musik jazz."TPJF ini memiliki visi sebagai salah satu destinasi dalam program musik jazz, yang sebenarnya bagian kecil dari industri pariwisata. Kami harap musik jazz ini bisa menjadi sebuah destinasi bagi nasional maupun internasional. Sehingga dalam perjalanannya kami senantiasa melengkapi, memperkaya dalam program-program jazz," kata Founder TP Jazz Management, Bobby Renaldi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (12/10/2022).Bakal ada empat panggung yang dihadirkan TPJF 2022. Pada panggung itu akan tampil musisi seperti Rendy Pandugo, Rizky Febian, Teddy Aditya, Cakra Khan, Dwiki Dharmawan, Oela Pattiselano, Agis Kania, The Groove & Rieke Roslan, Andre Dinuth, Kuha Skowronski, Kenny Gabriel (The Playground), pemenang-pemenang TPJF 2021 dan masih banyak lagi."Ini cukup spesial buat kami karena ini untuk pertama kalinya tampil di festival di luar Jakarta. Terus terang kami memang lebih senang tampil di festival jazz. Karena kalau di acara lain mungkin terhalang durasi," ujar Kenny Gabriel.Sebelum menyajikan pertunjukkan musik, The Papandayan Jazz Fest (TPJF) juga kembali menggelar kompetisi jazz secara virtual melalui The Papandayan Internasional Jazz Competition (TPJC). Ajang ini terbagi dua kategori yaitu, Jazz Warrior untuk perserta di atas 18 tahun dan Youth Jazz untuk peserta di bawah 18 tahun.Musisi Jazz Ben Van Gender didapuk sebagai Dewan Juri bersanding dengan musisi senior Indonesia seperti Dwiki Dharmawan, Eki Puradireja, Venche Manuhutu dan Hari Pochang. Pemenang The Papandayan Internasional Jazz Competition (TPJC) bakal berkesempatan manggung di The Papandayan Jazz Fest dan hadiah uang."The Papandayan Jazz Fest ini sudah 8 tahun dikelola oleh sebuah hotel itu luar biasa. Festival jazz bisa dibilang sudah established kalau sudah digelar lima tahun berturut-turut. Meskipun skalanya kecil tapi terasa kehangatannya, sangat kekeluargaan. Tidak banyak festival jazz yang dibikin di hotel," kata Eki Puradireja.Tiket The Papandayan Jazz Fest terbagi dua kategori yaitu Selected Stages (TP Stage, Cimanuk dan HBGG) dan All Stages (TP Stage, Cumanuk, HBGG dan Suagi) dengan harga mulai dari Rp100 ribu. Pembelian tiket bisa dibeli di situs www.tpjazzfest.com dan loket.com.