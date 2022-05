Fakta-fakta Brian Kresna Putro Hengkang dari Sheila on 7

1. Masalah internal

Sheila on 7 (Dok. Sheila on 7)

Jakarta: Manajemen Sheila On 7 mengkonfirmasi kabar keluarnya Brian Kresna dari posisi drummer. Seperti kabar yang sudah beredar, Brian tidak lagi menjadi drummer Sheila on 7 sejak April 2022."Iya iya. Kemarin April," kata Barkah manajer Sheila on 7.Berikut ini fakta-fakta hengkangnya Brian dari Sheila on 7:Menurut Barkah, Brian memutuskan keluar dari Sheila on 7 karena ada masalah internal. Namun, Barkah enggan menjelaskan detail penyebab Brian keluar dari band asal Yogyakarta itu. Dia tak ingin masalah internal itu menjadi konsumsi publik."Istilahnya masalah rumah tangga band. Intinya yang perlu diketahui oleh siapa-siapa ya (Brian) sudah tidak di Sheila lagi," tegasnya.Manajemen Sheila dalam pesan yang beredar sebelumnya menyebut keputusan Brian dan Sheila on 7 berpisah adalah jalan terbaik bagi keduanya."Keputusan ini disepakati setelah melalui evaluasi, pertimbangan yang cukup panjang dan tentunya juga diskusi dengan saudara Brian. Insya Allah semua ini kami jalani dengan penuh keikhlasan untuk tujuan yang terbaik bagi perjalanan hidup kedua belah pihak kedepannya," tulis manajemen Sheila.Meski manajemen Sheila on 7 menyebut ada masalah internal. Namun, Brian belum mengeluarkan pernyataan apa pun terkait dengan keputusannya untuk berpisah dengan SO7.Brian sendiri bergabung dengan Sheila on 7 di tengah jalan. Tepatnya saat menggantikan drummer formasi awal Anton Widiastanto pada tahun 2004 silam.Bersama Sheila, Brian berkontribusi atas lahirnya empat album studio, yaitu 507 (2006), Menentukan Arah (2008), Berlayar (2011), dan Musim yang Baik (2014).Hengkangnya Brian membuat posisi drummer di Sheila on 7 kosong. Namun, manajemen Sheila on 7 belum mau buru-buru mencari pengganti Brian.Kalaupun nanti Sheila on 7 bakal manggung lagi, mereka akan menggunakan drummer sementara. "Kalau memang pakai drum ya additional," ungkapnya.