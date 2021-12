Raisa Tampil Beda di The Papandayan Jazz Festival 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PEN)

The Papandayan Jazz Festival 2021 berlangsung mulai hari ini, Sabtu, 11 Desember 2021. Acara bertajuk Jazz Enjoy It ini menampilkan penyanyi Raisa Andriana dengan sejumlah lagu populer miliknya."Lagu-lagu yang aku bawakan ini spesial banget karena aransemennya berbeda dibandingkan biasanya. Jadi ini khusus aku bawakan untuk The Papandayan Jazz Festival 2021," ujar Raisa.Lagu pertama yang dibawakannya ialah "Kutukan". Raisa mengungkapkan bahwa lagu ini sangat berarti baginya, karena menceritakan tentang pengalaman hubungan asmara dari cinta pertama."Aku merasa lagu ini sangat personal unutk aku tapi ternyata banyak banget yang mengalami hal sama. Cinta pertama itu kayaknya biasa aja tapi di mana pun susah untuk move on-nya. Dan menurut aku itu sebuah kutukan ya," ungkapnya.Lagu kedua yang dinyanyikannya ialah judulnya "Love You Longer". Selanjutnya, Raisa mempersembahkan lagu lamanya yang sempat hits dalam beberapa waktu, yakni "Kali Kedua". Raisa juga menyanyikan lagu "You"."Semoga malam ini semua pada sehat. Lagu ketiga ini bukan lagu sedih, tapi lahu yang penuh dengan harapan. Walaupun kita berjarak, kita tetap nyanyi bareng-bareng ya," tuturnya.Selanjutnya, Raisa menghadirkan lagu galau yang belum lama ini dirilisnya, yakni "Tentang Dirimu". Setelah menyanyikan lagu untuk menyudahi hubungan itu, dia membawakan lagu duet dengan penyanyi asal Korea Selatan, Sam Kim, yakni "Someday". Terakhir, Raisa menyanyikan "Could It Be".Sementara itu, TPJF dilaksanakan selama dua hari, yakni pada Sabtu, 11 Desember dan Minggu, 12 Desember 2021. Waktu pelaksanaan konser ini mulai dari pukul 17.00 WIB hingga 20.30 WIB.Sejumlah nama artis mengisi acara ini, yakni Slank, Raisa, dan Fariz RM. TPJF 2021 juga dimeriahkan oleh Oele Pariselanno, Nissan Fortz, New Blood, Ardhito Pramono, Kafin Sulthan, serta finalis nasional dan internasional dari TP Jazz International Competition 2021.